Mash Gor: Установлена личность предполагаемого убийцы бойца ММА Мутаева

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Правоохранительные органы установили личность предполагаемого убийцы бойца ММА Магомедрасула Мутаева. По информации канала Mash Gor, им стал 18-летний Надырхан Кадырханов из Коркмаскалы. Юноша объявлен в розыск, возбуждено дело об убийстве.
По данным Telegram-канала, причиной убийства явилась месть: около месяца назад Мутаев с друзьями избили Кадырханова и облили молодого человека зелёнкой. Сегодня 18-летний парень, скорее всего, в отместку выстрелил в своего обидчика несколько раз.
Напомним, что Магомедрасула Мутаева расстреляли у подъезда его собственного дома. Погибший был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца знаменитого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
Спортсмен возвращался к себе домой с тренировки. Он уже подходил к подъезду, когда рядом остановилась белая «Приора». Выскочивший из машины человек произвёл сразу восемь выстрелов. Одна из пуль оказалась смертельной — она угодила в голову бойца.
Соседи погибшего спортсмена рассказали, что минувшим летом на него уже пытались покушаться, но тогда убийца промахнулся. После этого Мутаев достал собственный пистолет и начал палить в ответ. Незадачливый киллер в итоге ретировался.
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Напомним, что Магомедрасула Мутаева расстреляли у подъезда его собственного дома. Погибший был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца знаменитого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
Соседи погибшего спортсмена рассказали, что минувшим летом на него уже пытались покушаться, но тогда убийца промахнулся. После этого Мутаев достал собственный пистолет и начал палить в ответ. Незадачливый киллер в итоге ретировался.
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Артем Путинцев