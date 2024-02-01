Бойца ММА Мутаева убили у подъезда собственного дома - видео

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Боец ММА, или смешанных единоборств (от англ. mixed martial arts - прим. ред.), Магомедрасула Мутаева расстреляли у подъезда его собственного дома. Погибший был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца знаменитого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
Спортсмен возвращался к себе домой с тренировки, сообщает телеграм-канал Readovka. Он уже подходил к подъезду, когда рядом остановилась белая «Приора». Выскочивший из машины человек произвёл сразу восемь выстрелов. Одна из пуль оказалась смертельной — она угодила в голову перспективного бойца, которого тренировал в своё время отец легендарного Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший многих чемпионов, как любителей, так и профи.
На месте уже работает следственная группа. Судя по видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом, Мутаева поджидали. Соседи погибшего спортсмена рассказали, что минувшим летом на него уже пытались покушаться, но тогда убийца промахнулся. Тогда не робкого десятка парень, что следует из вида спорта, который он выбрал, достал собственный пистолет и начал палить в ответ. Незадачливый киллер ретировался.
Связаны ли между собой эти два случая, предстоит установить следователям. Готовится возбуждение уголовного дела по статье «Убийство». Некоторые дагестанские СМИ сообщают, что убийцей мог быть сосед Мутаева.
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На месте уже работает следственная группа. Судя по видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом, Мутаева поджидали. Соседи погибшего спортсмена рассказали, что минувшим летом на него уже пытались покушаться, но тогда убийца промахнулся. Тогда не робкого десятка парень, что следует из вида спорта, который он выбрал, достал собственный пистолет и начал палить в ответ. Незадачливый киллер ретировался.
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Александр Бойцов