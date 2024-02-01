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Бойца ММА Мутаева убили у подъезда собственного дома - видео

В Дагестане ученика Нурмагомедова расстреляли у подъезда собственного дома
01 февраля 2024, 00:58
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Боец ММА, или смешанных единоборств (от англ. mixed martial arts - прим. ред.), Магомедрасула Мутаева расстреляли у подъезда его собственного дома. Погибший был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца знаменитого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
Спортсмен возвращался к себе домой с тренировки, сообщает телеграм-канал Readovka. Он уже подходил к подъезду, когда рядом остановилась белая «Приора». Выскочивший из машины человек произвёл сразу восемь выстрелов. Одна из пуль оказалась смертельной — она угодила в голову перспективного бойца, которого тренировал в своё время отец легендарного Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший многих чемпионов, как любителей, так и профи.

На месте уже работает следственная группа. Судя по видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом, Мутаева поджидали. Соседи погибшего спортсмена рассказали, что минувшим летом на него уже пытались покушаться, но тогда убийца промахнулся. Тогда не робкого десятка парень, что следует из вида спорта, который он выбрал, достал собственный пистолет и начал палить в ответ. Незадачливый киллер ретировался.


Связаны ли между собой эти два случая, предстоит установить следователям. Готовится возбуждение уголовного дела по статье «Убийство». Некоторые дагестанские СМИ сообщают, что убийцей мог быть сосед Мутаева.




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SHOT: В Нижегородской области обнаружены останки украинского беспилотника
31 января 2024, 23:33

Фото: iStock/NatureNow

По информации Telegram-канала SHOT, рядом с посёлком Ключищи в Кстовском районе Нижегородской области. При падении его боевая часть не сработала, информации о пострадавших нет.
Предварительно, он был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы, не сдетонировав при посадке.



При этом Telegram-канал Ni Mash пишет, что беспилотников было два, они шли над Нижегородской областью со стороны Рязани на высоте около 50 метров, чтобы их не заметили средства ПВО. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#украина
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Вернувшийся с СВО военный получил семь лет тюрьмы за покушение на убийство
Помилованный «вагнеровец» вернулся с СВО и совершил покушение на убийство
31 января 2024, 22:08

Фото: iStock/Yingko

Семь раз судимый боец ЧВК «Вагнер» вернулся со спецоперации и совершил новое преступление, об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Рудничного районного суда города Кемерово.
Свою последнюю судимость военный получил в 2021 году за кражу и разбой, однако, из колонии он отправился на специальную военную операцию в качестве бойца ЧВК «Вагнер».

Отслужив положенное время, мужчина вернулся домой. Там он поссорился с двумя мужчинами, которых даже не знал ранее. В результате словесной перепалки рецидивист схватился за нож и полоснул им одного из оппонентов. Сам он утверждает, что момент нанесения удара не помнит и навредить никому не хотел, однако, об его агрессивном настрое заявили свидетели случившегося.

В результате, военному вынесли новый приговор — семь лет колонии строго режима за покушение на убийство.

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#убийство
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Американец раскритиковал Байдена на видео, держа отрубленную голову отца в руках
31 января 2024, 21:11

Фото: iStock/FOTOKITA

Житель США убил отца и записал видео с критикой правительства Джозефа Байдена, держа в руках отрубленную голову, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские СМИ.
По информации СМИ, 33-летний американец Миддлтаун Тауншип обезглавил своего отца, а затем сам позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины в ванне, а его голову — в пластиковом пакете в кастрюле.

Также известно, что перед тем, как вызвать полицию, он опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, на котором Тауншип держит в руках отрубленную голову отца и критикует американскую политическую повестку, а в том числе и самого главу Соединённых Штатов Джозефа Байдена.

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#сша
#убийство
#джозеф байден
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В Ленобласти будут судить пенсионера, признавшегося в расчленении сына
31 января 2024, 20:34

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ленинградской области будут судить пенсионера, который убил и расчленил сына, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, ночью 17 октября 63-летний обвиняемый поссорился со своим 39-летним сыном. Пенсионер нанёс мужчине множество ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

В попытках скрыть следы преступления, пожилой мужчина расчленил убитого в ванной, а затем вывез его останки за 40 километров от дома и выбросил в реку. Части тела, завёрнутые в полиэтиленовые пакеты, обнаружили уже 18 октября.

Отмечается, что пенсионер признал вину в совершённом преступлении. Он заявил, что сын посыпался на него с угрозами, так что ему пришлось защищаться. В этот момент в его руке был нож.

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#нож
#пенсионер
#ленинградская область
#убийство
#суд
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Около посольства Израиля в Швеции обнаружили гранату
Aftonbladet: около посольства Израиля в Швеции обнаружили гранату
31 января 2024, 20:32

Фото: iStock/artolympic

Предмет, обнаруженный около израильского посольства в Стокгольме, оказался ручной гранатой. Об этом написала местная газета Aftonbladet.
Ранее в этот день телеканал SVT сообщал, что около посольства был обнаружен вероятно представляющий опасность предмет. Полиция оцепила территорию и начала расследование.

В результате выяснилось, что предмет оказался ручной боевой гранатой, которую неизвестный перекинул через забор представительства Израиля.

Представитель местной полиции Ребекка Ландберг заявила, что в настоящее время неизвестно, кто забросил гранату.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кулман поблагодарил шведские правоохранительные органы за оперативную работу. При этом он подчеркнул, что посольство подверглось попытке нападения.

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#швеция
#посольство
#израиль
#полиция
#расследование
#граната
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СК Армении: Задержан мужчина, осквернивший памятник блокадникам Ленинграда
31 января 2024, 20:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ереване задержали мужчину, который осквернил памятник блокадникам Ленинграда, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет страны.
Напомним, 26 января у памятника детям блокадного Ленинграда прошла торжественная памятная церемония, приуроченная к 80-летию со снятия блокады Ленинграда.

После возложения цветов и венков, к месту церемонии подошёл мужчина, который демонстративно раскидал букеты и разорвал ленты. Всё происходящее он записывал на камеру, а затем разместил это видео в открытом доступе.

Вчера Следственный комитет Армении возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета», — сообщил собеседник агентства.

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#следственный комитет
#блокада ленинграда
#уголовное дело
#армения
#задержание
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WMUR: Рабочие спасли британку, выпавшую из мусорного бака
31 января 2024, 19:03

Фото: iStock/Miravision

В Британии спасли женщину, которая выпала в мусоровоз из мусорного бака, об этом сообщает WMUR.
По информации СМИ, инцидент произошёл 28 января в британском городе Манчестер.

Машина подъехала к мусорным бакам и начала выгружать из них отходы, когда один из рабочих вдруг заметил, что в кузов из бака выпала женщина. Её удалось увидеть благодаря видеокамере, установленной в кузове мусоровоза.

Рабочие вызвали спасателей, которым пришлось использовать специальную корзину и кран от пожарной машины, чтобы извлечь женщину из кучи мусора.

Британка получила незначительные травмы. При этом, как долго она пробыла в баке — остаётся неизвестным. Сама она заявила, что упала туда, когда пошла выбрасывать мусор.

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#великобритания
#мусор
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Суд в Москве дал 13 лет бывшей главе Внешпромбанка Маркус по делу о хищении
31 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Motortion

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении, об этом сообщает «РИА Новости».
Как удалось установить следствию, в 2009 году Маркус и её брат, который являлся владельцем банка, создали преступную группировку, с помощью которой они похитили 156 миллиардов рублей.

«Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия — всего на сумму более 156 миллиардов рублей», — уточнили в агентстве.

В результате, суд приговорил Маркус к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал её выплатить 130 миллиардов рублей, в счёт причинённого ущерба.

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#суд
#москва
#хищение
#банк
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В Петербурге таксист ублажал себя, когда в салоне находились женщина с ребёнком
31 января 2024, 16:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Санкт-Петербурге таксист занялся самоудовлетворением, когда в салоне его авто находились женщина с ребёнком, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, шокирующая история произошла поздно вечером 28 декабря прошлого года.

Местная жительница вызвала машину от посёлка Токсово до Бугров. Своего пятилетнего сына она посадила на заднее сидение в детское кресло, а сама села на переднее, рядом с водителем.

Внезапно, таксист запустил руки себе в штаны и стал заниматься самоудовлетворением. Сперва пассажирка, пребывая в шоке, пыталась игнорировать извращенка, но, в результате, не выдержала и начала снимать происходящее на телефон. Не ожидавший этого водитель сразу же выбил смартфон у неё из рук.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#санкт-петербург
#такси
#полиция
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