Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов разбился при падении с 10 этажа в Ростове

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Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, пытаясь спасти кота. Он выжил, но находится в реанимации одной из больниц в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, спортсмен пытался спасти кота, который выскочил на балкон и оказался на водосточной трубе. Мужчина потянулся за ним, однако сорвался и рухнул вниз с 10 этажа. Он выжил благодаря тому, что падение пришлось на припаркованный автомобиль. Однако он получил сильнейшие травмы ног и таза. Сейчас Зайналов в реанимации, а врачи пытаются спасти его ноги. Он находится в сознании.
Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов приняла решение полностью профинансировать операцию и лечение спортсмена.
О судьбе кота не сообщается.
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Элина Позднякова