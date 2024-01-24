Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов разбился при падении с 10 этажа в Ростове

Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов разбился при падении с 10 этажа в Ростове

Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, спасая кота
24 января 2024, 17:57
Фото: iStock/maria zheleznova

Фото: iStock/maria zheleznova

Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, пытаясь спасти кота. Он выжил, но находится в реанимации одной из больниц в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, спортсмен пытался спасти кота, который выскочил на балкон и оказался на водосточной трубе. Мужчина потянулся за ним, однако сорвался и рухнул вниз с 10 этажа. Он выжил благодаря тому, что падение пришлось на припаркованный автомобиль. Однако он получил сильнейшие травмы ног и таза. Сейчас Зайналов в реанимации, а врачи пытаются спасти его ноги. Он находится в сознании.

Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов приняла решение полностью профинансировать операцию и лечение спортсмена.


О судьбе кота не сообщается.

Читайте также:

В Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры

В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов

В Питере автобус влетел в остановку, пострадали пять человек
#врачи
#автомобиль
#балкон
#падение
#лечение
#травмы
#мужчина
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО
24 января 2024, 17:37

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Жительницу Санкт-Петербурга, которая до смерти задушила свою восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Напомним, ранее стало известно, что 18 ноября 23-летняя жительница Петербурга никак не могла успокоить свою плачущую восьмимесячную дочь. В результате, она до смерти задушила ребёнка подушкой, а затем уехала к знакомому.

Два дня спустя, она вызвала полицию и заявила, что просила посидеть с ребёнком свою приятельницу, а вернувшись домой обнаружила тело своей дочери.

Женщину задержали, на допросе она созналась в содеянном.

24 января Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую в следственный изолятор на два месяца.

Читайте также:

Убившая восьмимесячную дочь петербурженка объяснила свой поступок

В Нижегородской области мать бросила трехмесячную дочь головой об пол

РЕН ТВ: В Москве мужчина напился и избил годовалую дочь, полиция начала проверку
#суд
#санкт-петербург
#убийство
#сизо
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Высокопоставленного полицейского арестовали за двоежёнство
В Камбодже высокопоставленного сотрудника полиции арестовали за двоежёнство
24 января 2024, 17:32

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Высокопоставленного камбоджийского полицейского заподозрили в двоежёнстве. Об этом пишет местное издание Khmer Times.
Отмечается, что заместитель комиссара отделения полиции Нгам Ри пытался заключить брак с новой избранницей, не разводясь с прежней женой. Чтобы осуществить задуманное он подал заявление, используя вымышленное имя.

Жена мужчины, для предотвращения заключения незаконного брака, подала официальную жалобу. В результате Нгам Ри был арестован сотрудниками полиции. За попытку совершения противозаконного деяния ему грозит крупный штраф.

Читайте также:

В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов

Расследование заказного поджога автомобиля в Подмосковье выявило организацию незаконной миграции

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве
#полиция
#брак
#штраф
#мужчина
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов
24 января 2024, 17:29

Фото: iStock/BrianAJackson

На западе Москвы мужчина ударил ножом на сотрудника ППС, который собирался проверить его документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, инцидент произошел в столичном районе Кунцево на улице Бобруйской. Сотрудник хотел проверить документы у мужчины, однако тот нанес удар ножом в ногу полицейского. Пострадавшего увезли в больницу. Нападавший скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся его поиски.

Накануне сообщалось, что В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики. Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать.

Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

Читайте также:

В квартире жителя Раменского нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами

В Питере автобус влетел в остановку, пострадали пять человек

В Тюмени школьник спланировал убийство одноклассника из-за подруги
#квартиры
#конфликт
#поиски
#документы
#инцидент
#мужчины
#мужчина
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу
24 января 2024, 17:21

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, которую обнаружили в мусорном баке, об это сообщает «РИА Новости».
Напомним, труп девушки-подростка обнаружили в мусорном баке 22 января. Её тело было перетянуто верёвками, сложено пополам и упаковано в баул с вещами.

По подозрению в убийстве задержали возлюбленного убитой Марка Попова.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 28-летней мужчина убил свою девушку, находясь в состоянии наркотического опьянения, а после прислал фотографии её трупа друзьям. На заседание суда он пришёл с перебинтованными руками и сообщил, что отморозил их, пока бегал бегал по городу голым в крови.

Читайте также:

В Воронеже у мусорного бака обнаружили связанный труп девушки-подростка

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки

В Первоуральске месячный мальчик скончался во время празднования Дня рождения
#труп
#заседание
#мужчина
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В квартире жителя Раменского нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами
24 января 2024, 17:14

Фото: Фотобанк Московской области

Нелегальный склад оружия обнаружили полицейские в квартире ранее судимого 32-летнего жителя подмосковного города Раменское, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли 13 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, ружьями и карабином, части огнестрельного оружия, а также более110 патронов различного калибра. Экспертиза показала, что 107 патронов — промышленного производства и пригодны для стрельбы», — говорится в сообщении.

Владелец арсенала заявил, что купил всё оружие на рынке.

Против мужчины завели уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия и отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также:

Расследование заказного поджога автомобиля в Подмосковье выявило организацию незаконной миграции

Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве
#раменское
#оружие
#криминал
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Питере автобус влетел в остановку, пострадали пять человек
24 января 2024, 17:10

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта, предварительно, пострадали пять человек, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе.

О причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно, что автобус, внезапно, потерял управление, влетел в остановку общественного транспорта, сбил людей и перевернулся.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали пять человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, вчера на трассе в Тверской области опрокинулся лесовоз, который перекрыл движение в сторону Москвы.

Читайте также:

Опрокинувшийся в Тверской области лесовоз перекрыл трассу М-10 в сторону Москвы

Житель Подмосковья устроил «пьяный форсаж», угнав такси и грузовик

Погибший в авиакатастрофе бизнесмен был участником смертельного ДТП
#автобус
#санкт-петербург
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расследование заказного поджога автомобиля в Подмосковье выявило организацию незаконной миграции
24 января 2024, 16:40

Фото: Istockphoto / Wirestock

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после поджога приезжими из Таджикистана автомобиля жителя Подмосковья по приказу криминального авторитета. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова рассказала, что полицейские задержали в Пушкине криминального авторитета, велевшего уроженцам Средней Азии сжечь иномарку. Ущерб составил 3 млн рублей. По данным полиции, он «крышевал» предпринимателей, нанимавших на работу нелегалов.
«Поджигателями оказались уроженцы Таджикистана, а мотивом – личная обида. После задержания выяснилось, что документы у мигрантов поддельные. Кроме того, один из них был осуждён за насилие в отношении представителя власти и выдворен из России. Однако ему удалось вернуться по фальшивому паспорту», – отметили в Следственном комитете
Сейчас правоохранители устанавливают людей, причастных к организации бизнеса с привлечением нелегалов. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству областного главка СКР доложить о ходе расследования.

Читайте также:

Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве

В Тюмени школьник спланировал убийство одноклассника из-за подруги
#подмосковье
#ск рф
#московская область
#мвд московской области
#мигранты
#автомобиль
#преступление
#пушкино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений
МВД: Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений
24 января 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Хабаровчанка, работающая психологом, поверила брачному аферисту и потеряла свои накопления. Об этом пишет пресс-служба полиции края.
В ноябре 49-летняя женщина познакомилась с мужчиной в мессенджере. Он представился Уильямом и рассказал, что страдает от ментальных расстройств. Он попросил женщину оказать ему психологическую помощь и она согласилась.

На онлайн-сессиях новый знакомый поделился историей своей жизни. По его словам, он был высокопоставленным сотрудником одной из иностранных служб. Позже Уильям овдовел и у них с дочерью начались конфликты.

По словам мужчины, он знает русский язык, потому что ездит по миру из-за специфики работы. От общения по видеосвязи и по телефону собеседник отказывался, но потом сказал женщине, что испытывает к ней чувства. Он обещал приехать в России и создать семью с психологом. Женщина, в свою очередь, согласилась оплатить расходы на пересылку денежных средств и документов в РФ.

Некоторое время спустя Уильям сообщил, что отправление задержали на таможне в Турции. Россиянка перевела 500 тысяч рублей на номера телефонов, которые были зарегистрированы за границей. Позже психолог взяла в кредит ещё 1 млн рублей, но злоумышленник продолжал требовать дополнительных переводов. Тогда женщина и поняла, что общалась два месяца с мошенником.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Тюмени школьник спланировал убийство одноклассника из-за подруги

Жители Краснодарского края сообщили о подземных толчках

Заказавшая убийство сына москвичка попала на видео
#происшествие
#мошенники
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве
24 января 2024, 16:04

Фото: iStock/artursfoto

Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, который захватил заложников в цветочном магазине в прошлом феврале, об этом сообщает прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице столицы и взяли в заложницы двух продавщиц. Фигурант дела выдвигал требования о предоставлении ему крупной денежной суммы, а также выстрелил в полицейского из травматического пистолета. Обоих преступников задержали.

«С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в столичном надзорном ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело в отношении его сообщника было выделено в отдельное производство.

Читайте также:

Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице

Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу

Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
#суд
#магазин
#уголовное психиатр
#москва
#заложники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф