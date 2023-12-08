Mash Siberia: Лайнер S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

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Самолёт авиакомпании S7, летевший по маршруту Новосибирск — Москва, практически сразу после взлёта экстренно сел в аэропорту Толмачево из-за возгорания двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
В 07:04 самолёт благополучно сел в Толмачёво. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно, обошлось без пострадавших,. Сейчас власти аэропорта решают вопрос с заменой борта.
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Артем Путинцев