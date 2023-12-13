Mash: У актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
У актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ. Медики диагностировали 84-летней Ларисе Анатольевне нарушение сердечного ритма.
Как сообщает телеграм-канал Mash, актрисе стало плохо вечером 12 декабря. У нее появились давящие боли в груди, перепады давления и затруднённое дыхание. Близкие вызвали сокрую помощь, которые помогли и стабилизировали состояние Лужиной. От госпитализации актриса отказалась.
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина сыграла более чем в 60 фильмах и сериалах. Одна из популярных картин — х/ф «Вертикаль», где также играл Владимир Высоцкий.
В 2012 году Лужину зарегистрировали в качестве доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина сыграла более чем в 60 фильмах и сериалах. Одна из популярных картин — х/ф «Вертикаль», где также играл Владимир Высоцкий.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак