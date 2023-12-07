Mash: В Брюсселе от разборок городских банд пострадали четыре человека

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В столице Бельгии произошла стрельба, в ходе которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным местных СМИ, один из раненых является членом Европейской Национальной Партии.
Ранее стало известно о стрельбе университета в Лас-Вегасе. Полиция сообщила, что нападавший ликвидирован. Все мероприятия и занятия в ближайших учебных заведениях отменены. Администрация университета просит оставаться в укрытии и соблюдать осторожность.
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