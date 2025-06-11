На Украине мать убила свою трехлетнюю дочь во время изгнания духов
Трехлетнюю дочь убила собственная мать во время изгнания духов в Ивано-Франковской области Украины. Об этом пишут республиканские СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Местные жители подчеркнули, что женщина заставляла ребенка читать слова из обрядов, чтобы изгнать злых духов. Она наряжала дочку в белое платье с венком. Соседи вызвали полицейских, услышав крики, но, когда те прибыли, мать утопила девочку в ванной.
Украинские обозреватели отметили, что происходящее мать снимала на видео, но никак не стала объяснять случившееся. Стражи порядка добавили, что женщина не была на учете у психиатра. В интернете опубликовали, как утверждается, ее переписку с отцом девочки после произошедшего. В ней сказано, что фигурантка «отомстила за твои издевательства дьявола».
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