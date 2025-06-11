На Украине мать убила свою трехлетнюю дочь во время изгнания духов

11 июня 2025, 13:00

Мать утопила трехлетнюю дочь во время изгнания духов Ивано-Франковской области

Фото: istockphoto/olegda88

Трехлетнюю дочь убила собственная мать во время изгнания духов в Ивано-Франковской области Украины. Об этом пишут республиканские СМИ со ссылкой на правоохранителей.