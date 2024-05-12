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Машина с подростками утонула в реке в Ленобласти, есть погибшие

12 мая 2024, 10:44
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

В Ленинградской области автомобиль, в котором ехали подростки, упал в реку. Несколько ребят погибли.


Трагедия произошла в ночь на 12 в посёлке Рощино, сообщает «Рен ТВ». Автомобиль Skoda не удержался на дорожном полотне и съехал в реку Рощинка, где быстро ушёл под воду. По сообщению аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в салоне машины находились пятеро подростков.

Двое из них сумели самостоятельно выбраться из автомобиля и вплавь добрались до берега. Сейчас они госпитализированы в медицинское учреждение с переохлаждением. Тела двоих погибших обнаружили и вытащили на берег водолазы. Поиски ещё одного подростка продолжаются. Правоохранителями начата проверка по факту происшедшего.

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Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде
12 мая 2024, 11:49

В результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд 10-этажного жилого дома, кадры с места происшествия публикует в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил глава Белгородской области.

Telegram-канал Mash сообщает минимум о трёх погибших и десяти пострадавших.

Также есть информация, что вскоре рухнуть может вся десятиэтажка. Жителей соседних подъездов экстренно эвакуируют из здания.

Примерно за 20 минут до обрушения дома Вячеслав Гладков сообщал об угрозе ракетной опасности в регионе.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#всу
#обстрел
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В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
12 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/Srdjanns74

В Белгороде целый подъезд жилого дома обрушился после попадания украинского снаряда, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, украинский снаряд попал в жилой многоэтажный дом на улице Щорса.

Предварительно, обрушились сразу десять этажей.

В настоящий момент известно о трёх пострадавших, людей продолжают доставать из-под завалов.

Telegram-канал SHOT пишет, что ​существует угроза обрушения всего многоквартирного дома, сейчас жителей десятиэтажки экстренно эвакуируют.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности на территории региона.

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#белгородская область
#всу
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Пожар возник в крупном торговом центре в Варшаве — видео
В Варшаве возник масштабный пожар в торговом комплексе
12 мая 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Distortion Media

Масштабный пожар охватил один из торговых центров Варшавы. Горит торговый комплекс «Марывильская 44».
Пожар начался утром, когда покупателей на территории торгового центра было ещё не слишком много, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». К приезду пожарных огнём уже была охвачена вся площадь комплекса. Посетителей и сотрудников магазинов и торговых точек экстренно эвакуировали.

Частично обрушилась крыша здания, что дало доступ кислорода к огню и ещё больше усилило пламя. Густые клубы чёрного дыма, поднимающиеся к небу, видны даже на окраинах польской столицы. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возникновения пожара будут выяснять техники-эксперты и криминалисты.






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#операция
#пожар
#эксперты
#крыша
#польша
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Мужчина выстрелил в лицо оппоненту посреди московского ТЦ
12 мая 2024, 09:26

Фото: iStock/Shutter2U

В Московском ТЦ мужчина выстрелил в лицо своему оппоненту, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, между двумя посетителями столичного торгового центра произошёл конфликт, в результате которого один из них выстрелил в лицо своему оппоненту, предположительно — из травматического пистолета.

В распоряжение РЕН ТВ также попали кадры случившегося. На них пострадавший с окровавленным лицом повалил на пол стрелка и пытается удержать его.

«Сверху лежит человек, который защищался. У него даже патрон торчит в щеке», — сообщил изданию автор видеоролика.

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#москва
#стрельба
#тц
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Летевший из Москвы в Гуанчжоу Boeing 777 из-за неисправности сел в Иркутске
12 мая 2024, 08:49

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Полёт лайнера Boeing 777 был прерван из-за технической неисправности.
По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт в Иркутске приземлился благополучно, воздушное судно повреждений не получило, пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия в настоящее время устанавливают специалисты. По предварительным данным, вылет борта к месту назначения запланирован на 19:00 по местному времени (14:00 по Москве).

В ведомстве также добавили, что соблюдение прав пассажиров в аэропорту контролируется сотрудниками Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

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#судно
#специалисты
#происшествия
#самолет
#аэропорт
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Стало известно, за сколько продадут побывавший в аварии внедорожник замминистра Иванова
Бывшая жена замминистра Иванова выставила на продажу его внедорожник за 2,5 млн
12 мая 2024, 08:44

Фото: iStock/Domepitipat

Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии, об этом стало известно РИА Новости.
По информации агентства, этот автомобиль указан в декларации Иванова за 2019 год, однако, позже он был переоформлен на человека, данные которые совпадают с инициалами и датой рождения бывшей супруги замминистра Светланой.

В апреле 2024 года внедорожник выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей. Предположительно, машина побывала в серьёзной аварии — у неё есть повреждения, характерные для лобового столкновения.

Напомним, 24 апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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#арест
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На Волгоградском НПЗ после падения БПЛА возник пожар
Губернатор Бочаров: на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА возник пожар
12 мая 2024, 06:31

Фото: iStock/O_Lypa

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию завода, сообщила администрация российского региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Андрея Бочарова, в ночь на воскресенье 12 мая подразделения ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотника на территорию Волгоградской области.

В результате падения беспилотника никто не пострадал. Возникший пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По предварительным данным, сработала система ПВО, но пострадавших не было. 1 мая сообщалось об атаке ВСУ на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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#пво
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Ракетную опасность объявили в Белгородской области
МЧС Белгородской области: в Валуйках объявили ракетную опасность
12 мая 2024, 04:53

Фото: iStock/bpawesome

Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по Белгородской области.
«Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – заявили в ведомстве.

Сирены ракетной опасности прозвучали также в Белгороде и Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также посоветовал людям держаться подальше от окон и прятаться в помещениях со сплошными стенами (ванны, кладовки, туалеты).

Ранее, по словам губернатора, в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четырех торговых объектах. Также огнем были уничтожены шесть автомобилей.

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#белгородская область
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#ракета
#вячеслав гладков
#всу
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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
12 мая 2024, 02:21

Фото: iStock/NatureNow

В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на Курскую область в субботу 11 мая. По словам Старовойта, обстрелам подверглись поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка, Николаево-Дарьино, хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

В ночь на 9 мая над Белгородской областью расчеты ПВО сбили 15 украинских многоцелевых ракетных комплексов Vampire и один беспилотник. По данным Минобороны, еще два беспилотника были уничтожены над Брянской областью и три – над Курской.

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