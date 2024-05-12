Машина с подростками утонула в реке в Ленобласти, есть погибшие

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В Ленинградской области автомобиль, в котором ехали подростки, упал в реку. Несколько ребят погибли.
Трагедия произошла в ночь на 12 в посёлке Рощино, сообщает «Рен ТВ». Автомобиль Skoda не удержался на дорожном полотне и съехал в реку Рощинка, где быстро ушёл под воду. По сообщению аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в салоне машины находились пятеро подростков.
Двое из них сумели самостоятельно выбраться из автомобиля и вплавь добрались до берега. Сейчас они госпитализированы в медицинское учреждение с переохлаждением. Тела двоих погибших обнаружили и вытащили на берег водолазы. Поиски ещё одного подростка продолжаются. Правоохранителями начата проверка по факту происшедшего.
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