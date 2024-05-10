Автобус с пассажирами тонет в Петербурге – видео

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov
На набережной Мойки автобус врезался в два автомобиля, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Об этом пишет издание «Фонтанка».
На опубликованных кадрах видно только крышу автобуса. Прохожие помогают вытаскивать людей из тонущей машины.
На место происшествия прибыли спасатели, которые также эвакуируют людей из салона сначала на крышу, а затем на сушу.
По последним данным, в результате ДТП погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.
Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что в автобусе находилось 20 пассажиров.
В настоящее время в районе ДТП полностью парализовано движение транспорта.
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На место происшествия прибыли спасатели, которые также эвакуируют людей из салона сначала на крышу, а затем на сушу.
По последним данным, в результате ДТП погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.
Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что в автобусе находилось 20 пассажиров.
В настоящее время в районе ДТП полностью парализовано движение транспорта.
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Анастасия Чинкова