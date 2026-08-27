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Машина влетела в толпу в Европе: детали смертельного ДТП

Машина въехала в толпу у вокзала во Франции
Фото: istockphoto/Anton Novikov

В районе железнодорожного вокзала французского города Кан автомобиль преднамеренно въехал в группу людей, ожидавших трамвай. Об этом стало известно в понедельник. Инцидент произошел накануне вечером, 26 августа.



Как сообщает радиостанция ici, все случилось около 22:00 по местному времени. В результате атаки два человека скончались, еще около десяти получили травмы, причем состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Водителя, скрывшегося с места происшествия, оперативно задержали и взяли под стражу. Власти официально заявили, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование.

По информации источника, близкого к следствию, основной версией мотива случившегося называется личная месть после бытовой ссоры. Других подробностей нет.

Никита Кротов

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