Машина влетела в толпу в Европе: детали смертельного ДТП
В районе железнодорожного вокзала французского города Кан автомобиль преднамеренно въехал в группу людей, ожидавших трамвай. Об этом стало известно в понедельник. Инцидент произошел накануне вечером, 26 августа.
Как сообщает радиостанция ici, все случилось около 22:00 по местному времени. В результате атаки два человека скончались, еще около десяти получили травмы, причем состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.
Водителя, скрывшегося с места происшествия, оперативно задержали и взяли под стражу. Власти официально заявили, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование.
По информации источника, близкого к следствию, основной версией мотива случившегося называется личная месть после бытовой ссоры. Других подробностей нет.
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