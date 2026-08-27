Mercedes и Haval столкнулись при ДТП на юге Москвы, минимум шесть пострадавших
Как минимум шесть человек пострадали в результате ДТП на юге столицы, где автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами. Об этом стало известно 27 августа.
По данным источника «Известий», инцидент спровоцировало столкновение двух иномарок — Mercedes и Haval. От удара первую машину отбросило в сторону людей.
Ранее ДТП с газовозом и легковушкой произошло на российской трассе. Как уточнили в МЧС, в результате происшествия грузовик загорелся.
Кроме того, появились подробности аварии с россиянами в аэропорту Антальи. Детали в нашем материале.
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