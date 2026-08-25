В Ленобласти движение в сторону Москвы полностью перекрыто из-за ДТП с фурой
В Ленинградской области на федеральной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля. Подробности приводит ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился вечером 25 августа на 629-м километре скоростной магистрали М-11 «Нева» вблизи деревни Тарасово в Тосненском районе.
Грузовик перевозил бетонные опоры и по неустановленным пока причинам опрокинулся на проезжую часть. Из-за случившейся аварии транспортные средства не могут двигаться в сторону Москвы — сотрудники дорожных служб полностью перекрыли это направление.
При этом специалисты организовали объездной маршрут через трассы А-120 и М-10. В районе ДТП скопились автомобили, пробка достигла длины в два километра. По предварительным сведениям спасателей, в результате этого происшествия никто не получил травм.
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