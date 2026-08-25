В Ленобласти движение в сторону Москвы полностью перекрыто из-за ДТП с фурой

25 августа 2026, 22:12

На трассе М-11 «Нева» опрокинулась фура с бетонными опорами, движение перекрыто

Фото: Istock/alexandragl1

В Ленинградской области на федеральной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля. Подробности приводит ГУ МЧС по региону.