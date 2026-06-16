Машиниста осудили за продвижение зацепинга

16 июня 2026, 14:00

В Москве приговорили машиниста к общественным работам за продвижение зацепинга

Фото: istockphoto/AMilkin

В Москве вынесли приговор машинисту электропоезда из депо Домодедово: суд назначил ему 260 часов обязательных работ за пропаганду зацепинга. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.