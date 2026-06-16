Машиниста осудили за продвижение зацепинга
В Москве вынесли приговор машинисту электропоезда из депо Домодедово: суд назначил ему 260 часов обязательных работ за пропаганду зацепинга. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Фигуранта признали виновным по статье о вовлечении несовершеннолетних в действия, угрожающие их жизни. Помимо назначенного наказания, суд запретил мужчине осуществлять деятельность, связанную с управлением подвижным составом на железной дороге, а также администрированием интернет-ресурсов.
В ходе следствия установили, что машинист публиковал в своем аккаунте в социальных сетях видеоролики, содержащие призывы к занятию зацепингом. Как уточняет «Московский комсомолец», речь идет об известном в сети железнодорожнике Сергее Сизове, который позиционировал себя как борца с этим опасным увлечением.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужил ролик, где Сизов побуждает подростков кататься на крышах поездов. Сам мужчина позже пояснял, что таким образом намеревался выявлять нарушителей и передавать информацию о них в полицию.
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