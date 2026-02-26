В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение подростков к зацепингу
В Москве суд рассмотрит дело бывшего машиниста электропоезда. Его обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в занятия зацепингом, сообщается в канале Следственного комитета на платформе Max.
С июня по октябрь 2025 года он разместил в своем аккаунте в социальной сети 10 видео, которые призывали молодежь участвовать в этом опасном увлечении. Обвиняемый знал, что среди его подписчиков есть подростки. Один из них даже вступил в переписку с администратором. Под воздействием общения он решился на поездку на внешних частях поезда и доехал до станции «Булатниково» на Павелецком направлении.
Следственный комитет уже направил дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Информация о задержании машиниста появилась еще 1 ноября.
Читайте также: