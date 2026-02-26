В Москве экс-машиниста поезда будут судить за склонение подростков к зацепингу

26 февраля 2026, 14:57

Фото: iStock/artisteer

В Москве суд рассмотрит дело бывшего машиниста электропоезда. Его обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в занятия зацепингом, сообщается в канале Следственного комитета на платформе Max.