Мособлдума решила увеличить штрафы за зацепинг

18 декабря 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы рассмотрели на заседании законодательную инициативу, предлагающую увеличение штрафов за так называемый зацепинг.





По данным регионального парламента, за последние пять лет на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области погибли 90 несовершеннолетних, ещё 70 получили травмы.

«Каждый такой случай подтверждает, что существующие меры профилактики и наказания недостаточны. Предлагаем увеличить максимальный штраф за первое нарушение с 4000 до 5000 рублей. Но главное – пресечь повторные нарушения. Для этого предлагается установить административный штраф от 10 000 до 15 000 рублей для тех, кто продолжает рисковать жизнью», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.