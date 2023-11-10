Суд в Москве арестовал бывших следователей СК по делу IT-компании Merlion

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Басманный суд Москвы арестовал бывших высокопоставленных следователей СК по делу IT-компании Merlion, с которого они могли получить взятку в особо крупном размере, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.
Сегодня силовики задержали бывшего руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя - бывшего следователя Андрея Жерютина.
Фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.
Ближайшие три месяца все трое проведут в СИЗО.
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Сегодня силовики задержали бывшего руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя - бывшего следователя Андрея Жерютина.
Ближайшие три месяца все трое проведут в СИЗО.
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Евгения Парфентьева