Мастер линейного участка РЖД арестован после ДТП под Ярославлем

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Переславский районный суд принял решение о заключении под стражу мастера линейного дорожного участка Михаила Барского. Это произошло после ДТП с участием автобуса и поезда, в результате которого погибли семь человек.
Как уточнили в пресс-службе, следователю вменяется в вину то, что он позволил исполнять обязанности дежурного по железнодорожному переезду 54-летнего монтёра путей, который не прошёл необходимую подготовку и обучение.
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Александр Бойцов