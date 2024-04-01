В Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Телеграм-канале сообщил, что диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, находился в состоянии опьянения.
Как утверждает Евраев, диспетчер допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавал разрешительные сигналы.
В результате действий диспетчера автобус протаранило поездом. Машинист экстренно затормозил, но из-за недостаточно расстояния избежать аварии не удалось.
По последней информации МЧС, в ДТП погибли 6 пассажиров автобуса и водитель. Машинист поезда получил травмы.
Возбуждено головное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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В результате действий диспетчера автобус протаранило поездом. Машинист экстренно затормозил, но из-за недостаточно расстояния избежать аварии не удалось.
Возбуждено головное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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Алина Юрчак