Мать и дочь погибли из-за неисправной вентиляции в Ногинске

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В подмосковном Ногинске мать, дочь и собака насмерть отравились газом. Следователи считают возможной причиной их гибели повреждение вентиляции либо трубы оттока газа.
Тела погибших были найдены после того, как глава семьи не сумел связаться с женой и дочерью и поднял тревогу, напоминает «КП». Прибывшие спасатели вскрыли дверь и сразу почувствовали резкий запах газа. В комнатах они нашли скончавшихся 39-летнюю женщину и её 14-летнюю дочь. В коридоре бездыханной лежала немецкая овчарка.
Во время осмотра помещений эксперты обнаружили повреждение трубы оттока газа. Проверка газового оборудования в квартире проводилась в сентябре. Было ли повреждение вентиляции случайным или преднамеренным, предстоит выяснить правоохранителям.
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Александр Бойцов