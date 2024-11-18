В Нижегородской области многодетная семья отравилась угарным газом

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В Нижегородской области семья из шести человек отравилась угарным газом. Инцидент произошёл в Кстовском районе региона.
Пострадали от угарного газа муж, жена и четверо их детей, сообщает телеграм-канал Ni Mash. Возраст детей от девяти до 17 лет. Все они госпитализированы вместе с родителями. Удачно, что взрослые почти сразу заметили признаки отравления, поэтому семья не успела сильно надышаться. В противном случае последствия могли стать необратимыми. Многие случаи отравления угарным газом приводят к летальному исходу.
По данным телеграм-канала, к отравлению привела неисправность системы вентиляции. Из-за этого угарный газ начал скапливаться в доме и достиг опасной концентрации, а вытяжка не работала должным образом.
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Александр Бойцов