На севере Москвы в квартире взорвался газ, есть пострадавшие

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Взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел на Карельском бульваре в Москве. Квартира, где произошел взрыв находилась на пятом этаже, кадры публикует Telegram-канал Baza.
В одной из квартир выбило стекла, в доме начался пожар. На месте работают сотрудники МЧС.
По предварительным данным, четыре человека пострадали. Среди пострадавших — полугодовалый ребенок и еще одна девочка 12 лет. Пострадавшие получили ожоги разной степени. В настоящее время пожар ликвидирован.
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В одной из квартир выбило стекла, в доме начался пожар. На месте работают сотрудники МЧС.
По предварительным данным, четыре человека пострадали. Среди пострадавших — полугодовалый ребенок и еще одна девочка 12 лет. Пострадавшие получили ожоги разной степени. В настоящее время пожар ликвидирован.
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Екатерина Коршунова