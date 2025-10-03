Мать и дочь привезли в Россию украшения из ОАЭ и получили уголовное дело

03 октября 2025, 17:36

Мать и дочь задержали на таможне в Татарстане с украшениями на 4,5 млн руб

Фото: istockphoto/megakunstfoto

Мать и дочь, которые везли из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия на общую сумму 4,5 миллиона рублей, задержали таможенники Татарстана. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.