Мать и дочь привезли в Россию украшения из ОАЭ и получили уголовное дело

Фото: istockphoto/megakunstfoto

Мать и дочь, которые везли из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия на общую сумму 4,5 миллиона рублей, задержали таможенники Татарстана. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.



Женщины прошли через «зеленый» коридор, однако при досмотре у них обнаружили кольцо, серьги, браслет и подвеску известных брендов. Часть украшений пассажирки переложили в багаж, а остальные попытались спрятать под одеждой и пронести на себе. Женщины признались, что привезли украшения с целью продажи.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей. Драгоценности изъяли, обвиняемых поместили под стражу.

В конце сентября на границе задержали ещё одного нарушителя: путешественник, следовавший с Дальнего Востока, пытался вывезти в Китай останки ценных животных. В его грузовом автомобиле обнаружили свежезамороженные верхнюю и нижнюю челюсти амурского тигра, две коленные чашечки и десять медвежьих лап.

