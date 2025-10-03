Достижения.рф

Медведи окружили палатку россиянина в горах Сочи — видео

Пара медведей хотела залезть в палатку туриста на Красной поляне в Сочи — видео
Фото: istockphoto/JMrocek

Турист, разбивший палатку на Красной Поляне, утром обнаружил вокруг себя медведей — видео инцидента опубликовал Telegram‑канал «Краснодар и край».



На кадрах мужчина ведёт съёмку изнутри палатки: два хищника обошли её, обнюхивали и пытались прорвать брезент снаружи. Затем один из зверей показался в открывшемся входе, будто собираясь забраться внутрь. После этого запись обрывается. Оператор при этом спокойно продолжает снимать и не комментирует происходящее.



Ранее сообщалось, что в национальном парке Катмай на Аляске завершилась «Неделя толстого медведя».

Сотрудники заповедника ежегодно отбирают 10–12 бурых медведей и публикуют по две фотографии — одну делают в середине июля, другую — в начале сентября. По ним зрители выбирают животное, набравшее больший вес к зиме.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0