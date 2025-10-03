Медведи окружили палатку россиянина в горах Сочи — видео

03 октября 2025, 15:03

Пара медведей хотела залезть в палатку туриста на Красной поляне в Сочи — видео

Фото: istockphoto/JMrocek

Турист, разбивший палатку на Красной Поляне, утром обнаружил вокруг себя медведей — видео инцидента опубликовал Telegram‑канал «Краснодар и край».