Медведи окружили палатку россиянина в горах Сочи — видео
Турист, разбивший палатку на Красной Поляне, утром обнаружил вокруг себя медведей — видео инцидента опубликовал Telegram‑канал «Краснодар и край».
На кадрах мужчина ведёт съёмку изнутри палатки: два хищника обошли её, обнюхивали и пытались прорвать брезент снаружи. Затем один из зверей показался в открывшемся входе, будто собираясь забраться внутрь. После этого запись обрывается. Оператор при этом спокойно продолжает снимать и не комментирует происходящее.
Ранее сообщалось, что в национальном парке Катмай на Аляске завершилась «Неделя толстого медведя».
Сотрудники заповедника ежегодно отбирают 10–12 бурых медведей и публикуют по две фотографии — одну делают в середине июля, другую — в начале сентября. По ним зрители выбирают животное, набравшее больший вес к зиме.
