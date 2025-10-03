Российский турист утонул во время купания в море возле Пхукета
Отдыхающий в Таиланде турист из России погиб во время купания в Андаманском море. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в провинции Пхукет.
Погибшим оказался 48-летний мужчина. Представители ведомства находятся в контакте с родственниками, турагентством и страховой компанией. Сейчас они оказывают необходимое содействие.
Это уже четвертый случай гибели российских туристов на Пхукете с июня 2025 года. Ранее там унесло от берега течением культуристку Юлию Родину. Такие инциденты происходят в так называемый низкий сезон (в период с мая по октябрь), когда под воздействием ветра в море образуются высокие волны.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области утонул мужчина, пытавшийся спасти свою жену и двухлетнего внука, которых унесло на резиновой лодке в Байкал.
