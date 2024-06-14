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Мать Нектария спасла от неадекватного стрелка Отца из Оптиной пустыни и прихожан

14 июня 2024, 10:31
Фото: istockphoto/fortton

Фото: istockphoto/fortton

Неадекватный стрелок угрожал священнику из Оптиной пустыни. От расправы его и женщин-прихожанок спасла не растерявшаяся мать Нектария.
Монахиня вместе со святым Отцом ехали из храма в скит, когда увидели на дороге машину с открытыми дверцами, сообщает телеграм-канал Readovka. Около автомобиля стояли две немолодые прихожанки, а рядом — неизвестный мужчина с автоматом. Женщины жестами просили о помощи.

Когда автомобиль священника остановился, мужчина подбежал к нему и приказал всем выйти. Время от времени он стрелял в землю для устрашения. Мать Нектария призналась, что больше всего испугалась за жизнь батюшки. Ведь если с ним что-то случится, осиротеют сотни прихожан. Женщина решила действовать.



Монахиня сама открыла дверцу машины и вышла к стрелку. Он выстрелил ей под ноги, но она поймала его взгляд и заговорила. Мать Нектария именем Христа призывала стрелка отказаться от намерения ограбить или убить Божьих людей и не брать греха на душу. Мужчина растерялся перед монахиней, которая не испугалась вооружённого человека, а укоряла и совестила его. Стрелок повернулся и убежал в лес.

Мать Нектария сказала, что не считает свой поступок подвигом. Она только не могла допустить, чтобы с батюшкой, в котором нуждаются столько прихожан в Оптиной пустыни что-то случилось. Монахиня уверена, что избежать трагедии помогла твёрдая вера в Бога и общая для неё, самого священника и всех прихожан храма молитва.

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#женщины
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#машины
В ОАК прокомментировали сообщения о пожаре в ОКБ «Сухого»
ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого, предприятие работает штатно
14 июня 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Reinhard Krull

ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого. Об этом говорится в заявлении корпорации в Telegram-канале.
«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было», — написано в посте.

Помимо этого сообщается, что возгорание произошло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». На ней производственная деятельность не осуществляется. Корпорация заявила, что ОКБ Сухого было, есть и будет настоящим, а не «бывшим», как сообщили некоторые СМИ. Вся работа осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что у горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась кровля. Площадь пожара достигла 800 «квадратов». На месте задействовали более 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Пожар разгорелся вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, информации о пострадавших не поступало. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сми
#возгорание
#кровля
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В Штатах начали расследование инцидента с Boeing 737 Max 8 и «голландским шагом»
14 июня 2024, 10:16

Фото:istockphoto/Boarding1Now

С эффектом так называемого «голландского шага» столкнулся самолет Boeing 737 Max 8, экипажу удалось вернуть управление крылатой машиной. Об этом сказано в отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
«Голландским шагом» называют сложное колебание самолета по курсу и крену, которое похоже на движения конькобежцев Голландии. Такое происшествие в воздухе не раз приводило к авиакатастрофам.

Все случилось 25 мая, приблизительно, час спустя после взлета из Феникса на высоте 9,7 километра. Самолет благополучно сел в Окленде, на его борту были шесть членов экипажа и 175 пассажиров, пострадавших нет. Воздушное судно осмотрели специалисты. В результате осмотра выявлено повреждение резервного блока питания. Примерно, две недели борт находился в Окленде, а 6 июня вылетел на ремонт в Вашингтон.

До этого в сотнях самолетов Boeing нашли поломку, которая может вызвать взрыв лайнера в небе. Потенциально рискуют 300 крылатых машин. В частности, борты United и American Airlines.

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#самолёты
#сша
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Школьник покончил с собой после того, как провалил ОГЭ в Вологодской области
14 июня 2024, 10:06

Фото: iStock/John Kevin

Девятиклассник из Вологодской области не смог сдать ОГЭ по русскому языку и из-за этого совершил самоубийство. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 16-летний подросток из деревни Прогресс Шекснинского района завалил экзамен по русскому языку. Получив результаты, школьник сильно расстроился, так как очень не хотел оставаться на второй год в девятом классе.

Перед смертью он поделился своими переживаниями с подругой. Девушка постаралась его успокоить, однако это не помогло. 13 июня тело подростка обнаружили в гараже семьи.

По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Известно, что подросток рос в благополучной семье. Проводится расследование.

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В Санкт-Петербурге полицейские разоблачили афериста-криптоинвестора
14 июня 2024, 09:48

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге полиция разоблачила афериста-криптоинвестора, который обманным путём выманил у 45 россиян более трёх миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, в Интернете преступник был известен как успешный криптоинвестор, который может преумножить денежные вложения любого, кто к нему обратится. Чтобы доказать эффективность своей работы, молодой человек демонстрировал в соцсети фото и видео с элитной квартирой в Санкт-Петербурге и дорогой машиной. Он также показывал биржевые сводки с примерами успешных инвестиций. При этом аферист даже выплачивал некоторым клиентам дивиденды.
«Аферу разоблачили мои коллеги из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они выяснили, что «инвестору» из Ставропольского края 22 года, в Интернете он выступает под чужим именем и пользуется универсальными и проверенными методиками обмана. Квартира и машина – в краткосрочной аренде, видео с биржевыми котировками – симуляция», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Таким образом, мужчина обманул 45 жителей страны, лишив их порядка трёх миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и находится под стражей.

Волк также призвала россиян не доверять деньги незнакомым людям в интернете.

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#машина
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В Котельниках выявили нелегальных мигрантов и незаконную организацию мусульман
14 июня 2024, 09:23

Фото: iStock/Rawf8

Рейд по выявлению нелегальной миграции провели в городском округе Котельники, в ходе него были обнаружены 16 нарушителей, кроме того, обнаружился подлог при оформлении местной религиозной организации, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда в отношении 16 мигрантов были составлены протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Был также задержан 44-летний житель Москвы по подозрению в незаконном создании юридического лица: есть информация, что он использовал поддельные документы при оформлении государственной регистрации религиозной организации мусульман в Котельниках. Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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Дедушка и две внучки погибли во время пожара в Свердловской области

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Дедушка и две внучки погибли во время пожара в Свердловской области
14 июня 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Трагедия произошла в посёлке Кузино Свердловской области. Во время пожара погибли дедушка и две его внучки пяти и семи лет.
Возгорание началось ночью, когда жильцы дома спали, передаёт региональная служба МЧС. Спастись сумела только взрослая женщина. После того, как пожарные справились с огнём, в доме были обнаружены тела дедушки и двух малолетних внучек. Известно, что девочек привезли на лето к дедушке с бабушкой.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электрической проводки, вызвавшей короткое замыкание. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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#возгорание
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#тела
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Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене
Трое сыновей липецкого священника предстанут перед судом по делу о госизмене
14 июня 2024, 06:42

Фото: istock / Zolnierek

Главная военная прокуратура РФ передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о государственной измене. Мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы России и Украины — они хотели воевать на стороне украинских войск. Об том пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Расследование в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея уже завершено.

«Каждому из них предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая признана террористической», — заявил собеседник издания.
Дело будет рассматривать в открытом режиме, дата предварительных слушаний пока не назначена.

Главу семьи, священника Ащеулова, ранее лишили прихода, так как его уличили в грубом обращении с прихожанами.

Ранее адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#покушение
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На севере Москвы обрушилась кровля горящего здания
МЧС: у горящего здания бывшего ОКБ Сухого в Москве обрушилась кровля
14 июня 2024, 03:15

Фото: МЧС

У горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась кровля. Об этом информирует МЧС РФ в Телеграм-канале.
«Произошло обрушение кровли. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями», — сообщили в министерстве.
Площадь пожара достигла 800 «квадратов». На месте задействовали более 70 специалистов и 25 единиц спецтехники.

Пожар разгорелся вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, информации о пострадавших не поступало. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. В настоящее время пожар уже устранён.

Ранее сообщало, что трёхмесячный ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге

Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой

#мчс
#пожар
#кровля
#рф
#москва
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Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна
РБК: Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна
14 июня 2024, 02:27

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Адвокаты экс-министра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна заявляют, что к нему применяют пытки. Защитники обратились в ООН с жалобами. Об этом они рассказали РБК.
Варданян находится под арестом в Азербайджане, его обвиняют в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Правозащитники обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс и рассказали ей, что предприниматель объявил голодовку в апреле, выражая протест против политически мотивированного преследования его и других армянских заключенных. В ответ на это администрация СИЗО перевела Варданяна в карцер.

Как утверждают адвокаты, ему не давали спать, оставляя свет включенным, не разрешали мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, запрещали читать, писать и не допускали к нему адвоката и родственников.

Адвокаты обвиняют Баку в нарушении обязательств по конвенции против пыток и минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключенными.

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