Мать Нектария спасла от неадекватного стрелка Отца из Оптиной пустыни и прихожан

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Неадекватный стрелок угрожал священнику из Оптиной пустыни. От расправы его и женщин-прихожанок спасла не растерявшаяся мать Нектария.
Монахиня вместе со святым Отцом ехали из храма в скит, когда увидели на дороге машину с открытыми дверцами, сообщает телеграм-канал Readovka. Около автомобиля стояли две немолодые прихожанки, а рядом — неизвестный мужчина с автоматом. Женщины жестами просили о помощи.
Когда автомобиль священника остановился, мужчина подбежал к нему и приказал всем выйти. Время от времени он стрелял в землю для устрашения. Мать Нектария призналась, что больше всего испугалась за жизнь батюшки. Ведь если с ним что-то случится, осиротеют сотни прихожан. Женщина решила действовать.
Монахиня сама открыла дверцу машины и вышла к стрелку. Он выстрелил ей под ноги, но она поймала его взгляд и заговорила. Мать Нектария именем Христа призывала стрелка отказаться от намерения ограбить или убить Божьих людей и не брать греха на душу. Мужчина растерялся перед монахиней, которая не испугалась вооружённого человека, а укоряла и совестила его. Стрелок повернулся и убежал в лес.
Мать Нектария сказала, что не считает свой поступок подвигом. Она только не могла допустить, чтобы с батюшкой, в котором нуждаются столько прихожан в Оптиной пустыни что-то случилось. Монахиня уверена, что избежать трагедии помогла твёрдая вера в Бога и общая для неё, самого священника и всех прихожан храма молитва.
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Когда автомобиль священника остановился, мужчина подбежал к нему и приказал всем выйти. Время от времени он стрелял в землю для устрашения. Мать Нектария призналась, что больше всего испугалась за жизнь батюшки. Ведь если с ним что-то случится, осиротеют сотни прихожан. Женщина решила действовать.
Монахиня сама открыла дверцу машины и вышла к стрелку. Он выстрелил ей под ноги, но она поймала его взгляд и заговорила. Мать Нектария именем Христа призывала стрелка отказаться от намерения ограбить или убить Божьих людей и не брать греха на душу. Мужчина растерялся перед монахиней, которая не испугалась вооружённого человека, а укоряла и совестила его. Стрелок повернулся и убежал в лес.
Мать Нектария сказала, что не считает свой поступок подвигом. Она только не могла допустить, чтобы с батюшкой, в котором нуждаются столько прихожан в Оптиной пустыни что-то случилось. Монахиня уверена, что избежать трагедии помогла твёрдая вера в Бога и общая для неё, самого священника и всех прихожан храма молитва.
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Александр Бойцов