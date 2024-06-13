Открывший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь попал на видео

Фото: istock / Vitalii Puzankov
Мужчина, который открыл стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавшую мимо машину. Об этом заявил источник в правоохранительных органах изданию РИА Новости.
О стрелке вблизи монастыря Оптина пустынь в Калужской области, ранее сообщало правительство региона. По его данным, пострадала одна женщина, стрелявшего разыскивают.
Собеседник информагентства заявил, что, по предварительным данным, мужчина остановил автомобиль, чтобы его ограбить.
Все оперативные службы находятся на месте происшествия.
Как заявил наместник в разговоре с изданием, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.
Ранее глава Бурятии заявил, что участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Собеседник информагентства заявил, что, по предварительным данным, мужчина остановил автомобиль, чтобы его ограбить.
Все оперативные службы находятся на месте происшествия.
Как заявил наместник в разговоре с изданием, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.
Ранее глава Бурятии заявил, что участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак