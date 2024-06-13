Стрелявший около монастыря Оптина пустынь под Калугой задержан

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Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на дороге вблизи монастыря Оптина пустынь, из-за которой пострадала женщина. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Телеграм-канале.
«В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский — задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — написала Волк.По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Представитель ведомства добавила, что мотивы преступления устанавливаются.
Ранее правительство региона сообщало, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь. Мужчина выстрелил в асфальт, пострадала женщина. По предварительным данным, открывший огонь намеревался ограбить проезжавший мимо автомобиль.
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