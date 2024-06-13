Стрелявший около монастыря Оптина пустынь под Калугой задержан

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Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на дороге вблизи монастыря Оптина пустынь, из-за которой пострадала женщина. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Телеграм-канале.