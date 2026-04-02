Мать-оккультистка засунула деревянную палку в половые органы дочери, чтобы спасти сына
В индийской деревне Кусумбха 24 марта произошло жестокое ритуальное убийство. По данным Times of India, местная жительница принесла в жертву свою 17-летнюю дочь, следуя рекомендации 55-летней оккультистки, которая обещала таким образом исцелить младшего сына женщины, страдавшего от физических и психических заболеваний.
«Специалистка» настояла на жертвоприношении девственницы. Мать выполнила требование — все случилось в доме оккультистки. По версии следствия, женщина вставила деревянную палку в половые органы жертвы, после чего девочке нанесли удар по голове, чтобы собрать кровь для ритуала. Тело убитой закопали в саду.
На начальном этапе подозреваемые пытались ввести полицию в заблуждение, заявив об изнасиловании, однако вскрытие и экспертиза не подтвердили эту версию. Дело передали в суд.
Местные жители возмутились произошедшим и требуют для виновных самого сурового наказания. Некоторые также выражают претензии властям, обвиняя правительство в попустительстве суевериям вместо развития научного мировоззрения.
