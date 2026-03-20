В Пермском крае супругов осудили за убийство мужчины спустя почти 10 лет
Суд в Пермском крае вынес приговор мужчине и женщине по делу об убийстве, совершённом ещё в 2016 году. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета.
Как установил суд, в марте 2016 года мужчина пришёл в дом к знакомому, где застал свою супругу. На почве ревности между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин дома избил потерпевшего. Жена также участвовала в нападении, нанеся мужу несколько ударов. После этого злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, утопил тело в реке.
Долгое время причастность фигурантов установить не удавалось. Лишь в 2025 году следователи, изучив материалы дела, вышли на супругу погибшего. Она дала признательные показания и указала на соучастника. Суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима, мужчину — к 17 годам колонии особого режима.
