В Индии раскрыли жестокое убийство 13-летней школьницы
В индийском штате Одиша полиция задержала 39‑летнего репетитора Трилочана Махакуда по подозрению в убийстве 13‑летней школьницы. Об этом пишет Mirror.
Тело девочки нашли в мешке неподалеку от бамбуковой рощи в районе Барипада всего в нескольких сотнях метров от ее дома. По данным следствия, мужчина долгое время занимался с подростком репетиторской работой, после чего воспылал к ней чувствами и начал домогаться.
Когда школьница отвергла приставания, подозреваемый пришел в ярость: он набросился на жертву и задушил ее ремнем. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело в лес и оставил там.
Семья погибшей ранее замечала нездоровый интерес репетитора к девочке и прямо предупреждала его о недопустимости такого поведения. Несмотря на это, занятия с мужчиной продолжились и привели к трагическому исходу. В отношении Трилочана Махакуда возбудили уголовное дело.
