Мать оставила детей без присмотра на четыре дня без еды и воды

09 апреля 2026, 18:35

Оставившая детей без присмотра на 4 дня мать предстанет перед судом в Тюмени

В Тюмени перед судом предстанет 21-летняя местная жительница, которая обвиняется в истязании двух малолетних детей, оставленных без присмотра и еды на четыре дня. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области, инцидент произошел с 23 по 26 октября 2025 года.





По данным следствия, мать оставила двоих детей в возрасте двух и полутора лет в квартире с включенными электроприборами. Малышей обнаружила знакомая обвиняемой, которой та позвонила с просьбой проведать детей. Женщина нашла их ослабленными, без воды и еды, при этом в помещении работала плойка для завивки волос. После обнаружения детей госпитализировали.



В отношении тюменки возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию. Органы опеки изъяли детей у матери и передали отцу. Решением суда обвиняемую уже лишили родительских прав. По ходатайству следователя ее заключили под стражу.



Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Свой поступок женщина не объяснила.



