Стрельба произошла на дороге в Иркутской области

Стрельба произошла посреди дороги в Иркутской области
В Иркутской области на дороге в микрорайоне Ново-Ленино произошла конфликтная ситуация с применением оружия.
Как сообщили в региональном МВД, по данным очевидцев, инцидент случился сегодня. На видеозаписи видно, как пятеро мужчин выходят из автомобиля и окружают другую машину.
В ответ из неё выходят двое и оказывают активное сопротивление — предположительно, используя травматический пистолет и дубинку. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
