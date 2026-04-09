Стрельба произошла на дороге в Иркутской области

09 апреля 2026, 17:36

Стрельба произошла посреди дороги в Иркутской области

В Иркутской области на дороге в микрорайоне Ново-Ленино произошла конфликтная ситуация с применением оружия.





Как сообщили в региональном МВД, по данным очевидцев, инцидент случился сегодня. На видеозаписи видно, как пятеро мужчин выходят из автомобиля и окружают другую машину.



В ответ из неё выходят двое и оказывают активное сопротивление — предположительно, используя травматический пистолет и дубинку. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.



