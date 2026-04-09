Сиделку обвинили в убийстве пенсионера с помощью виагры в Москве
В Москве родственники пожилого мужчины обвинили его сиделку, ставшей затем его женой, в убийстве ради наследства. По их версии, женщина, которую они называют «черной вдовой», дала пенсионеру смертельную дозу виагры.
Как сообщает телеграм-канал «База», в 2007 году семья наняла для 82-летнего Георгия Романенко сиделку Светлану. Доверие к ней было настолько велико, что родные не только платили зарплату 75 тысяч рублей, но и купили ей квартиру за десять миллионов рублей.
Однако спустя восемь лет пенсионер неожиданно объявил о свадьбе с этой женщиной. На тот момент жениху было 82 года, невесте — 54. Брак заключили быстро, несмотря на возражения родственников. После этого, по словам семьи, супруга настроила Георгия против близких, отключила домашние камеры видеонаблюдения и ограничила их доступ к нему.
К 2021 году здоровье пенсионера сильно ухудшилось — он стал лежачим больным. Тем не менее от его имени оформили нотариальную доверенность на группу адвокатов. Документ заверил нотариус Александр Фёдорченко, ранее уже попадавший в скандалы, связанные с махинациями в отношении пожилых людей. Родным удалось попасть к Георгию с врачом-психиатром, который диагностировал «тяжелое психическое расстройство и беспомощность». Семья начала готовить иск о принудительном освидетельствовании, чтобы аннулировать документы, но через 11 дней мужчина скончался.
Проведенная позже экспертиза обнаружила в крови умершего силденафил — действующее вещество виагры. Это укрепило подозрения родных в причастности сиделки-жены к его смерти. Косвенным подтверждением они считают и тот факт, что женщина опоздала на похороны, поскольку в это время оформляла у нотариуса наследство.
В настоящее время семья покойного добивается возбуждения уголовного дела, а также оспаривает законность брака и совершенных сделок. Медицинский юрист Мира Моисеева отметила, что сиделка скрывает обстоятельства смерти супруга — вместе с зятем она не открыла дверь полиции, оставив пожилого человека без помощи.
