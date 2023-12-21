Мать погибшей девочки винит в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка»

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Мать 12-летней погибшей девочки в поезде Тюмень – Адлер обвинила в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Дочь говорила по телефону, что болеет, а её подруг гнобят вожатые. Когда девочке стало плохо, её не сразу стали лечить. Поместили в изолятор, только когда заболели остальные дети», - рассказала мама погибшей девочки.
Женщина добавила, что звонила в лагерь и интересовалась состоянием дочери, ей отвечали, что с девочкой все в порядке.
Матери о смерти ребенка сообщили по телефону.
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