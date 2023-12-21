Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер

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Более чем у 80 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, обнаружены признаки ОРВИ. Семь из пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.
Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.
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Екатерина Коршунова