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В Совфеде отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области

Сенатор Круглый призвал проверить медиков после гибель ребёнка в поезде
21 декабря 2023, 12:49
Фото: IStock/sudok1

Фото: IStock/sudok1

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в поезде Тюмень-Адлер, в результате которого погибла одна девочка и больше 30 детей попали в больницу. Роспотребнадзор заявил, что у заболевших выявлен грипп А.
Член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый отметил, что эта разновидность гриппа не является особенной или более опасной по сравнению с другими. В беседе с «Радио 1» он призвал проверить, были ли дети привиты от гриппа и почему врачам не удалось спасти ребёнка.
«Этот грипп не является особенным и не обладает необычными симптомами. Это одна из разновидностей, простив которой делается прививка. Скорее всего пострадавшие дети не были привиты, потому что в ином случае они вряд ли бы заболели, тем более в сопровождении с таким тяжелым течением. Нужно также проверить, насколько правильно и своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас сложно давать оценки, потому что данных мало», — сказал Владимир Круглый.

По словам сенатора, в этом году эпидемиологическая ситуация контролируемая, в том числе благодаря иммунопрофилактике. Собеседник отметил, что этого удалось добиться благодаря прививочной кампании против гриппа.
«В этом году прививочная кампания против гриппа прошла успешно, много людей привилось. Это самое главное, что определяет тяжесть и вообще наличие эпидемии. Если прививается более 60 процентов населения, подлежащих иммунопрофилактике, то эпидемии не возникает, и смертность совершенно другая. Но так как ребёнок был из нового региона, то надо проверить, как именно там проходила прививочная кампания», — заключил Круглый.
Напомним, что в ночь на 21 декабря состав поезда прибыл в город Балашов, откуда после медицинского осмотра группу детей госпитализировали в одну из больниц Саратова. Установлено, что этим поездом из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» возвращались школьники в ЛНР.

Всего в областную инфекционную больницу доставили 124 ребенка и 11 сопровождающих.

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#врач
#совет федерации
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Мать погибшей девочки винит в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка»
Мать погибшей в поезде девочки винит в смерти дочери руководство лагеря
21 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/kieferpix

Мать 12-летней погибшей девочки в поезде Тюмень – Адлер обвинила в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Дочь говорила по телефону, что болеет, а её подруг гнобят вожатые. Когда девочке стало плохо, её не сразу стали лечить. Поместили в изолятор, только когда заболели остальные дети», - рассказала мама погибшей девочки.

Женщина добавила, что звонила в лагерь и интересовалась состоянием дочери, ей отвечали, что с девочкой все в порядке.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Матери о смерти ребенка сообщили по телефону.

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В Совфеде отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области
#дети
#женщина
#температура
#гибель
#орви
#симптомы
#девочка
#лагерь
#мама
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Украинец организовал нарколабораторию для финансирования «Правого сектора»*
В Петербурге украинец получил 16 лет за спонсирование «Правого сектора»*
21 декабря 2023, 12:40

Фото: istock / Zolnierek

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, а также за производство и продажу наркотических веществ. Об этом сообщают РИА Новости.

Суд установил, что украинец Александр Цепелев вместе с сообщником Александром Панкратьевым в ноябре 2021 года организовали в квартире дома на улице Луначарского нарколабораторию по производству мефедрона. Прибыль от продажи запрещенки Цепелев передавал посреднику, а тот - «Правому сектору»*.

Итого сообщники с ноября 2021-го по 24 февраля 2022 отравили в запрещенную организацию порядка миллиона рублей.

Фигуранты полностью признали вину. Ранее судимый сообщник Цепелева получил 17 лет колонии.

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* Запрещенная в России экстремистская организация
#суд
#производство
#финансирование
#дома
#новости
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Разъяренный подросток набросился на одноклассников в брянской гимназии №3
21 декабря 2023, 12:18

Фото: iStock/Chalabala

Разъярённый 12-летний подросток набросился на одноклассников в брянской гимназии №3во время урока и разгромил весь кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, восьмиклассника свистел прямо во время урока, а на замечания учителя не реагировал. Тогда одноклассники также попросили его перестать. Однако в этом момент у подростка случился нервный срыв. Он вскочил с места, начал переворачивать парты, кричать и выгонять всех из класса.

Его попытались успокоить, но началась драка. Всех участвующих удалось успокоить. Обошлось без пострадавших. В школу приехал полицейский и психологи. Проводится проверка.

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Школьница открыла огонь из отцовского дробовика. Она произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику. В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила с собой.

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#драка
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#помощь
#происшествия
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«Один ребенок умер, трое в детдоме»: В неблагополучной семье девочка отравилась метадоном
В Петербурге умерла двухмесячная девочка — экспертиза нашла в организме метадон
21 декабря 2023, 11:04

Фото: istock / globalmoments

Экспертиза обнаружила метадон в организме двухмесячной девочки, которая умерла в квартире на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. По версии следствия, наркотик мог попасть с молоком матери.
Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, в октябре врачи приехали на вызов о клинической смерти младенца. Сохранить жизнь малышке не удалось, в больницу ей поставили диагноз «синдром внезапной детской смерти». По словам отца, он ночью проснулся и заметил, что ребенок не подает признаков жизни. Родители вызвали скорую, но уже было поздно. Тело малышки отправили в морг для установления точной причины смерти.

Спустя месяц экспертиза показала, что у ребенка в крови, на стенках желудка, в печени и в тонком кишечнике обнаружено наркотическое вещество метадон. Вероятнее всего, оно попало в оргазм девочки во время грудного вскармливания.

Отмечается, что семья неблагополучная. Отец несколько раз был судим по 228-й статье (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Всего у пары было пятеро детей — один скончался от рака, трое в детском доме. Мать лишена родительских прав.

В отношении матери могут возбудить 2 уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей родителя.

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#врачи
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#родители
#диагноз
#наркотики
#смерть
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При падении льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замдиректора фирмы «ОКБ Металл цех»
Скончался один из пострадавших при падении льда с крыши военкомата в Люберцах
21 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/tumsasedgars

При падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замгендиректора подмосковной производственной компании. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Уточняется, что от удара сверху у него сломался позвоночник в области поясницы. Также у него был диагностирован разрыв печени, после чего началось внутреннее кровотечение.

Мужчина был заместителем генерального директора в подмосковной фирме «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. Он стоял в очереди, чтобы встать на воинский учет по месту прописки. У него осталось трое детей.

Напомним, накануне утром у военкомата в Люберцах собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.

В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

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Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер
Минздрав: у 80 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, признаки ОРВИ
21 декабря 2023, 11:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Более чем у 80 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, обнаружены признаки ОРВИ. Семь из пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.
Ранее сообщалось, что у 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

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#девочка
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В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
21 декабря 2023, 10:46

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.
Отмечается, что в результате взрыва четыре человека пострадали. ЧП произошло по адресу улица Центральная, 7.

Как стало известно, после взрыва не произошло возгорания. На данный момент устанавливаются причины и повреждения. Благодаря административным усилиям в Доме культуры в Осиново открыт пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

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#улица
#дома
#взрыв газа
#татарстан
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Женщина испытала редкий во время менструации симптом и лишилась части матки
AJCR: Женщина после болезненной менструации лишилась слизистой оболочки матки
21 декабря 2023, 10:46

Фото: istock / Domepitipat

В Мексике 43-летняя женщина лишилась слизистой оболочки матки, испытав редкий симптом болезненной менструации. Об этом сообщает American Journal of Case Reports.

Мексиканка обратилась к медикам, так как чувствовала сильную боль внизу живот во время ментсруации. Врачи осмотрели ее и обнаружили обильное кровотечение и фрагменты тканей. Удавил их, они поняли, что слизистая оболочка, находящаяся на внутренней стенки матки, полностью отделилась и вышла наружу.

Журнал отмечается, что обычно стенки с целью задерживания сперматозоидов становятся толще во время овуляции. Если беременность не наступает, излишки тканей выходят из организма во время менструации. В редких случаях отторгается вся оболочка матки, а не только отдельные фрагменты.

Отторжения слизистой оболочки могло произойти из-за внематочной беременности или приема противозачаточных препаратов.

После осмотра женищну выписали, ее жизни ничего не угрожает.

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#врачи
#женщина
#журнал
#беременность
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У погибшей в поезде Тюмень-Адлер девочки обнаружен грипп А
21 декабря 2023, 10:45

Фото: iStock/angelp

У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщает саратовский Роспотребнадзор.
Всего в поезде было 125 несовершеннолетних. Сейчас у ещё 60 из них есть признаки ОРВИ.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали заболевшие дети.

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#дети
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#орви
#симптомы
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#сибирь
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