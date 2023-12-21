В Совфеде отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в поезде Тюмень-Адлер, в результате которого погибла одна девочка и больше 30 детей попали в больницу. Роспотребнадзор заявил, что у заболевших выявлен грипп А.