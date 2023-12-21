В Совфеде отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в поезде Тюмень-Адлер, в результате которого погибла одна девочка и больше 30 детей попали в больницу. Роспотребнадзор заявил, что у заболевших выявлен грипп А.
Член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый отметил, что эта разновидность гриппа не является особенной или более опасной по сравнению с другими. В беседе с «Радио 1» он призвал проверить, были ли дети привиты от гриппа и почему врачам не удалось спасти ребёнка.
По словам сенатора, в этом году эпидемиологическая ситуация контролируемая, в том числе благодаря иммунопрофилактике. Собеседник отметил, что этого удалось добиться благодаря прививочной кампании против гриппа.
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«Этот грипп не является особенным и не обладает необычными симптомами. Это одна из разновидностей, простив которой делается прививка. Скорее всего пострадавшие дети не были привиты, потому что в ином случае они вряд ли бы заболели, тем более в сопровождении с таким тяжелым течением. Нужно также проверить, насколько правильно и своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас сложно давать оценки, потому что данных мало», — сказал Владимир Круглый.
«В этом году прививочная кампания против гриппа прошла успешно, много людей привилось. Это самое главное, что определяет тяжесть и вообще наличие эпидемии. Если прививается более 60 процентов населения, подлежащих иммунопрофилактике, то эпидемии не возникает, и смертность совершенно другая. Но так как ребёнок был из нового региона, то надо проверить, как именно там проходила прививочная кампания», — заключил Круглый.Напомним, что в ночь на 21 декабря состав поезда прибыл в город Балашов, откуда после медицинского осмотра группу детей госпитализировали в одну из больниц Саратова. Установлено, что этим поездом из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» возвращались школьники в ЛНР. Всего в областную инфекционную больницу доставили 124 ребенка и 11 сопровождающих.
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Екатерина Шмакова