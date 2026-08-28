Мать продавала десятилетнюю дочь педофилам, держала на поводке и позволяла насиловать

28 августа 2026, 20:01

G1: бразильянка продавала 10-летнюю девочку педофилам, ее арестовали

Фото: istockphoto/zoka74

В бразильском штате Рио-де-Жанейро полиция арестовала женщину по обвинению в систематическом насилии над собственной десятилетней дочерью и её сексуальной эксплуатации. Об этом стало известно 28 августа.