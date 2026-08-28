Мать продавала десятилетнюю дочь педофилам, держала на поводке и позволяла насиловать
В бразильском штате Рио-де-Жанейро полиция арестовала женщину по обвинению в систематическом насилии над собственной десятилетней дочерью и её сексуальной эксплуатации. Об этом стало известно 28 августа.
По данным местного портала G1, мать не только истязала ребёнка, но и за денежное вознаграждение предоставляла доступ к нему посторонним мужчинам для совершения насильственных действий. Трагический инцидент вскрылся, когда старший брат девочки обнаружил её без сознания в доме.
На момент обнаружения на шее ребёнка был собачий ошейник, а на теле зафиксировали множественные травмы, включая следы изнасилования. В ходе расследования выяснилось, что девочка не посещала школу.
Соседи сообщили полиции, что часто видели мать с дочерью в утренние часы в районах, известных как точки сбыта наркотиков, при этом женщину нередко сопровождали незнакомые мужчины. Против задержанной возбудили уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц. Следствие продолжается.
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