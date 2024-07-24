Фото: iStock/Animaflora
Местный житель донецкого Нью-Йорка рассказал, что киевский власти и сотрудничающая с ними организация «Белый ангел» отбирали детей у мирных граждан в поселке. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в поселке проживала семья, мать умерла. К детям приехали из организации «Белый ангел» и забрали их. Соседям сказали, что детей отдали племяннице в Киеве, но пообщаться с ними не дали.
Мужчина сказал, что в Константиновке родительских прав лишали прямо на месте.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском. Кроме этого, возводятся новые фортификационные сооружения, а также устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на СВО
Российские инженеры каждое утро разминируют окраины Волчанска
Под Авдеевкой экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ
«Туда звонили, ответила: «Да, у меня». Соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят — или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали», — рассказал он.
Мужчина сказал, что в Константиновке родительских прав лишали прямо на месте.
«Вышла мамочка и двое детей. Мать в наручниках в одну машину посадили, детей в другую. Смотрят на состояние здоровья, то на органы, или к педофилам», — заключил местный житель.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском. Кроме этого, возводятся новые фортификационные сооружения, а также устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на СВО
Российские инженеры каждое утро разминируют окраины Волчанска
Под Авдеевкой экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ
Дарья Осипова