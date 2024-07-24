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«‎На органы или педофилам»: Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как боевики отбирали детей

Житель донецкого Нью-Йорка: ВСУ отбирали детей у мирных граждан в поселке
24 июля 2024, 07:58
Фото: iStock/Animaflora

Фото: iStock/Animaflora

Местный житель донецкого Нью-Йорка рассказал, что киевский власти и сотрудничающая с ними организация «‎Белый ангел» отбирали детей у мирных граждан в поселке. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в поселке проживала семья, мать умерла. К детям приехали из организации «Белый ангел» и забрали их. Соседям сказали, что детей отдали племяннице в Киеве, но пообщаться с ними не дали.

«Туда звонили, ответила: «Да, у меня». Соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят — или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали», — рассказал он.



Мужчина сказал, что в Константиновке родительских прав лишали прямо на месте.

«Вышла мамочка и двое детей. Мать в наручниках в одну машину посадили, детей в другую. Смотрят на состояние здоровья, то на органы, или к педофилам», — заключил местный житель.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском. Кроме этого, возводятся новые фортификационные сооружения, а также устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#дети
Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на СВО
«Ъ»: офицер ВДВ отправился на СВО после условного срока за хулиганство с оружием
24 июля 2024, 07:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Условно осужденный за хулиганство с оружием старший лейтенант воздушно-десантных войск Радик Айсин уехал на СВО. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Мужчина в феврале 2023 года в пьяном виде вступил в перепалку с продавщицей магазина «Вкусняшки», при нем находился автомат. Видеозапись произошедшего распространилась в интернете. Айсун принес женщине свои извинения, она сказала, что претензий к нему больше не имеет. Однако военный был осужден на шесть лет лишения свободы условно.

Судебные заседания по делу проходили с перерывами. Айсун участвовал в них вперемежку с боевыми действиями. В апреле 2024 года командир части, где служит солдат, обратился в суд с ходатайством об его освобождении. Он отметил, что боец нужен для «выполнения специальных задач в зоне проведения СВО».

Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику армии РФ за разбой и избиение до смерти бойца СВО. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, после чего, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и сбежал. Суд приговорил мужчину к четырнадцати годам лишения свободы.

В России предложили создание базы данных уехавших экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском
Марочко: ВСУ после провала в Песчаном ставят заграждения в селах под Купянском
24 июля 2024, 07:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском. Об этом информирует РИА Новости.
«После провала в населенном пункте Песчаное украинские боевики в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка», — заявил он.

Кроме этого, возводятся новые фортификационные сооружения, а также устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки. Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские инженеры каждое утро разминируют окраины Волчанска
Инженеры группировки «Север» разминируют дороги у Волчанска каждое утро
24 июля 2024, 06:56

Фото: iStock/Neznam

Российские инженеры группировки войск «Север» каждое утро разминируют дороги, ведущие в Волчанск, поскольку по ночам их дистанционно минируют ВСУ. Об этом инженер с позывным «Внук» рассказал в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что каждый день инженеры проходят десятки километров, разминируя дороги. ВСУ ежедневно производят минирование с помощью миномёта или беспилотников «Баба-Яга».

По словам «Внука», украинские войска знают большую часть дорог в окрестностях Волчанска, поэтому каждый выход инженеров сопряжён с серьёзным риском. К тому же, в небе всегда дежурят разведывательные и ударные БПЛА, которые либо поражают цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии.

В самом Волчанске инженеры также разминируют территорию и при этом сами минируют подходы к российским позициям.

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#вс рф
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#всу
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На Украине назвали причину увеличения числа уклонистов
Прозоров: число уклонистов на Украине сильно выросло из-за нового закона
24 июля 2024, 06:43

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

На Украине заметно увеличился поток уклонистов, нелегально покидающих страну. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Он подчеркнул, что это связано с принятием закона об усиления мобилизации. Граждане поняли, что ситуация на фронте и в стране в целом становится всё напряжённее и нестабильнее, поэтому отсидеться в сторону уже точно не получится.

Прозоров объяснил, что по закону все мужчины призывного возраста должны были до 18 июля обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине). Однако действительно сделали это только те граждане, у которых имеются «железобетонные отсрочки». Это, в частности, врачи, представители власти и т.д.

Если же гражданин не сделал этого, то его ждёт масса проблем в различных областях жизни.

Поняв перспективу, многие украинские мужчины приняли решение нелегально покинуть страну.

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#мужчины
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Под Авдеевкой экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ
24 июля 2024, 05:51

Фото: iStock/Evgeny555

Экипаж танка Т-72БЗМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских войск, живую силу ВСУ и две боевых машины пехоты (БМП) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что опорный пункт, мешавший продвижению штурмовых групп дальше по направлению, был уничтожен огнём из закрытой огневой позиции.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе выполнения боевой задачи экипаж танка увернулся от нескольких FPV-дронов ВСУ благодаря системе РЭБ и дополнительной защите на машине.

В результате, танк без повреждений вернулся в укрытие.

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#вс рф
#танки
#всу
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#днр
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В Харькове на фоне тревоги раздался взрыв
24 июля 2024, 05:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в настоящее время звучит в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Ранее также сообщалось, что три взрыва прогремели в подконтрольном России Мелитополе в Запорожской области. Отмечалось, что сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, следовавших в сторону Ростовской области и Краснодарского края.


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#харьков
#тревога
#взрыв
#вс рф
#всу
#сво
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Истребители сбросили ФАБ-300 на пункт временной дислокации ВСУ
Су-34 ВКС РФ сбросили ФАБ-300 на пункт временной дислокации ВСУ
24 июля 2024, 05:15

Фото: iStock/Alex-S

Истребители-бомбардировщики СУ-34 ВКС РФ нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ бомбами ФАБ-500. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей ударили по пункту временной дислокации украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Удар был нанесён неуправляемой авиационной бомбой ФАБ-500. Она оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря которому можно наносить точечные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

После выполнения боевой задачи лётчики успешно вернулись на аэродром.

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#россия
#бомба
#всу
#сво
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Белоусов отметил заслуги военных, освобождавших Песчаное и Розовку
24 июля 2024, 04:47

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что Белоусов направил этим частям телеграммы, в которых поздравил военных с освобождением новых населённых пунктов.

Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность. Благодаря их действиям удалось добиться отступления украинских войск на запад.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за удачное выполнение боевых задач и выразил надежду на то, что они с честь продолжат участие в СВО, приближая победу.

Участвовавшие в освобождении населённых пунктов военные были награждены государственными наградами.

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#андрей белоусов
#минобороны рф
#сво
#военные
#вс рф
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В Мелитополе прогремели три взрыва
24 июля 2024, 01:36

Фото: iStock/Zeferli

В Мелитополе прогремели три взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что жители административного центра Запорожской области слышали звуки моторов беспилотников перед взрывом.

В регионе сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, летящих в сторону Ростовской области и Краснодарского края. В общей сложности было не менее четырёх отработок системы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгородской области. Часть здания полностью обрушилась.

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#всу
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#сво
#беспилотник
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