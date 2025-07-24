Грязный матрас и ошейник с электрошоком: родители продавали своих детей педофилам несколько лет в США

24 июля 2025, 15:18

Родители продавали своих детей педофилам несколько лет в США

Фото: istockphoto/gan chaonan

Родители продавали своих десятерых детей педофилам на протяжении нескольких лет в США. Как пишут Telegram-каналы, когда-то жертв заперли в подвале дома. Сейчас старшей из них 15 лет, а младшей — два года.