Грязный матрас и ошейник с электрошоком: родители продавали своих детей педофилам несколько лет в США
Родители продавали своих десятерых детей педофилам на протяжении нескольких лет в США. Как пишут Telegram-каналы, когда-то жертв заперли в подвале дома. Сейчас старшей из них 15 лет, а младшей — два года.
По сообщениям обозревателей, семьи торговали ими по предварительному сговору. Цена одного полового акта составляла тысячу долларов.
После каждой такой продажи детям предстояло пережить настоящий кошмар: ребятам давали наркотики и привязывали к стулу, оставляя наедине с извергом. Чтобы жертва не сопротивлялась, на ее гениталии надевали ошейник с электрошоком. Разряд происходил моментально, если ребенок не слушался.
Кроме того, несчастных принуждали к сексу друг с другом. Банда злоумышленников состояла из семи человек, их уже арестовали. С детьми сейчас работают специалисты.
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