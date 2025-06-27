Мать убитой трехлетней девочки из Адыгеи лишилась свободы на 13 лет
В Адыгее суд вынес приговор женщине, истязавшей трехлетнюю дочь. Об этом сообщила прокуратура региона в Телеграм-канале.
Отмечалось, что россиянку приговорили к 13-ти годам лишения свободы.
Мать несовершеннолетней признали виновной по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), пунктам «г,д,е» части 2 статьи 117 («Истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью группой лиц»), статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), части 1 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствие полагает, что россияне в своем доме применяли физическую силу по отношению к маленькой девочке с 2 апреля по 30 мая. Из-за произошедшего ребенок получил травмы различной степени тяжести, а потом скончался. Раньше малышка жила в социальном учреждении, а в марте 2024 года ее вновь начали содержать мать и отец.
Супруг преступницы лишился свободы на три года и четыре месяца. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.
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