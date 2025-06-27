В Крыму у студента остановилось сердце после прыжка в воду во время практики
В Крыму студент университета нефти и газа во время прохождения практики прыгнул в холодную воду и погиб, проинформировал Телеграм-канал Mash на волне.
Известно, что все случилось в Алуште, куда учившийся на факультете геологии и геодезии прибыл для изучения камней и прослушивания лекций. Студент созванивался с мамой и жаловался ей на отсутствие свободного времени. Молодой человек рассказывал, что ему было даже некогда поесть.
Через десять дней после прибытия на полуостров парень перестал отвечать на звонки и сообщения. Спустя некоторое время с мамой студента связался руководитель практики и сказал, что у ее сына остановилось сердце от перепада температур, когда он прыгнул в воду.
Ранее сообщалось, что полицейского задержали за поджог электростанции в Воронежской области. Из-за его действий без света остались более 1000 человек.
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