Тело выпавшего из катера 5-летнего мальчика обнаружили в канале имени Москвы
Тело 5-летнего мальчика обнаружили в канале имени Москвы в Химках, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что малыша искали порядка пяти часов, спасатели не теряли надежды найти несовершеннолетнего.
Во время падения на ребенке не было спасательного жилета. По данным Телеграм-канала Mash, в отношении Олега Филиппова, который управлял катером, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта. Он может лишиться свободы сроком до пяти лет.
Напомним, сегодня ребенок выпал из катера во время столкновения другим судном. Столкновение произошло из-за того, что капитан маломерного судна при совершении маневра не справился с управлением, проинформировал портал РБК со ссылкой на МЧС.
Известно, что катер, из которого выпал малыш, столкнулся с теплоходом «Георгий Жуков». После столкновения мальчик упал в воду и начал тонуть. За ним ныряла женщина.
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