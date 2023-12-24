МЧС: 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы

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Огонь уничтожил 30 автомобилей во время пожара на автостоянке в Чите, сообщило 24 декабря главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Была угроза, что огонь перекинется на другие объекты, но этого не допустили. Всего на тушение были привлечены 70 человек, из которых 37 были сотрудниками МЧС, а также 15 единиц техники. В 03:06 мск возгорание локализовали, а в 03:29 уже ликвидировали открытое горение. Погибших и травмированных, к счастью, не оказалось.
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