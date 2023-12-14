В центре Санкт-Петербурга ликвидировали открытое горение на складе — МЧС

Фото: Фотобанк Московской области
В центре Санкт-Петербурга произошёл пожар в складском помещении, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Об этом МЧС России сообщает в Телеграм-канале.
«В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.
Отмечается, что возгорание произошло на Садовой улице в Центральном районе города.
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Диана Аванесян