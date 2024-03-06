МЧС: Число погибших при пожаре в Зеленограде выросло до четырёх человек

Фото: Пресс-служба МЧС России
Количество людей, погибших при пожаре в Зеленограде, достигло четырёх. Об этом сообщили в ГУ МЧС Москвы. Ранее стало известно, что крыша горящего жилого дома обрушилась, несмотря на то, что возгорание удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров.
По сообщению собеседника агентства ТАСС, хозяин дома, до сих пор находящийся в состоянии опьянения, так и не смог объяснить прибывшим на место спасателям, находился ли в доме кто-то на момент начала пожара.
Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.
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