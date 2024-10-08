МЧС: На шахте в Якутии в результате обрушения породы погиб человек

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На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии во время проходческих работ произошло внезапное обрушение породы. В результате трагического случая погиб один человек.
В телеграм-канале МЧС России сообщается, что обвал произошёл в очистном забое. В это время под землёй находились четверо горнорабочих. Три человека смогли эвакуироваться самостоятельно, однако один рабочий оказался под завалом. Тело погибшего 2003 года рождения извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России, указано в сообщении.
Шахта «Восточная Денисовская» принадлежит угледобывающей компании «Колмар». К аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек, 3 единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время на объекте ожидают прибытия следственно-оперативной группы, которая установит причины и обстоятельства гибели рабочего.
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Александр Бойцов