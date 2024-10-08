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МЧС: На шахте в Якутии в результате обрушения породы погиб человек

08 октября 2024, 11:30
Фото: istockphoto/Adam88xx

Фото: istockphoto/Adam88xx

На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии во время проходческих работ произошло внезапное обрушение породы. В результате трагического случая погиб один человек.


В телеграм-канале МЧС России сообщается, что обвал произошёл в очистном забое. В это время под землёй находились четверо горнорабочих. Три человека смогли эвакуироваться самостоятельно, однако один рабочий оказался под завалом. Тело погибшего 2003 года рождения извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России, указано в сообщении.

Шахта «Восточная Денисовская» принадлежит угледобывающей компании «Колмар». К аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек, 3 единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время на объекте ожидают прибытия следственно-оперативной группы, которая установит причины и обстоятельства гибели рабочего.

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В лесу под Волоколамском нашли заблудившегося охотника
08 октября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

69-летний мужчина отправился на охоту в Волоколамском городском округе и заблудился в лесу, найти обратную дорогу ему помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Мужчина отправился на охоту в лес в районе деревни Вашурино Волоколамского округа. Спустя несколько часов он понял, что заблудился. По счастью, охотник взял с собой заряженный телефон, поэтому он смог обратиться за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — говорится в сообщении.
Спасатели приехали в район поиска и начали прочёсывать лес, поддерживая связь с мужчиной по телефону и одновременно работая на отклик. Поисковые работы заняли около трёх часов, в результате спасатели нашли мужчину и вывели его из леса.

В результате происшествия охотник не пострадал, помощь врачей ему не понадобилась.

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В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек

Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
#волоколамский район
#спасатели
#охотники
#мособлпожспас
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В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек
08 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/abadonian

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из районов, граничащих с нефтебазой, где случился пожар, в пункты временного размещения (ПВР) эвакуировали более 1000 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. В городе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, пострадавших нет.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, — была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — поделился он.

Сообщается, что людей разместили в пансионатах и гостиницах города. Кроме того, они прошли медицинский осмотр.

Ранее стало известно, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#чс
#блогер
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Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях
08 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/Rost-9D

В турецком аэропорту Измира задержали шестерых уроженок Узбекистана, которые пытались провезти девять кг золота в гениталиях. Для извлечения слитков понадобилось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, женщины прилетели в Турцию из ОАЭ. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой заранее знали о планируемой попытке провести золото. На выходе из аэропорта их задержали. Кроме того, задержали мужчину, приехавшего их встречать.

При обыске автомобиля и всех задержанных турецкие полицейские обнаружили 82 золотых слитка по 110 граммов каждый. Также задержанные перевозили 18 игровых приставок Playstation и три смартфона.

Но самое удивительное ждало их впереди. В результате дополнительного обследования выяснилось, что в гениталиях женщин зашиты еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый. Чтобы извлечь контрабанду было произведено хирургическое вмешательство. Из их половых органов достали золотых слитков на девять кг и 240 граммов. Каждая из них везла по полтора кг золота.

Всего они перевозили 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 граммов на 1,5 млн долларов. Все задержанные арестованы судом.

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#золото
#женщины
#полицейские
#сотрудники
#рф
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В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
08 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/jorgeantonio

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила, что тела участников группы альпинистов из России были обнаружены при облете горы Дхаулагири в Непале. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что группа состояла из пяти человек. По ее словам, один из них почувствовал себя плохо и принял решение спуститься в лагерь, который был расположен ниже.

«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на высоте 6 100 метров, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров.

До этого в округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#госпиталь
#лагерь
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Сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией в Дагестане
08 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дагестане сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что житель Махачкалы недавно нанял для ухода за своей престарелой матерью приезжую из СНГ 60-летнюю Зою Г. Сначала она производила впечатление адекватного, заботливого и отзывчивого человека, любящего помогать пожилым людям.

Однако через некоторое время сын заметил на теле матери синяки, на что сиделка заявила, что пожилые порой падают. Мужчина поверил, но решил перестраховаться и установил в квартире скрытую камеру.

На следующий день соседи услышали из квартиры женщины крики и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили избитую пенсионерку и проверили видео с камер. На кадрах видно, как сиделка бросает бабушку на кровать и избивает. Та в это время кричит: «Помилуйте, не надо».

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#избиение
#пенсионерка
#болезнь
#дагестан
#полиция
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Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с приемом школьников в 10-й класс
08 октября 2024, 09:16

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Прокуратура Москвы вступила в разбирательство между родителями выпускника девятого класса и школой №57. Об этом информирует РБК.
По информации ведомства, учебное заведение отказало Кириллу Малютину в поступлении в 10-й класс, сославшись на низкие результаты ОГЭ, проблемы с дисциплиной и наличие академических задолженностей.

Отец подростка заявил, что эти обвинения не имеют под собой оснований. Ранее школа информировала родителей, что для поступления в 10-й класс необходимо сдать ОГЭ на 4 или 5. Кирилл получил 4 балла на экзамене, однако ему все равно отказали в поступлении.

Прокуратура Москвы попыталась связаться с администрацией школы и обратилась в Департамент образования с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений в течение месяца.

Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школа
#прокуратура
#отец
#меры
#огэ
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Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась
Площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров возросла до 2500 «квадратов»
08 октября 2024, 08:36

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. По информации правительства Крыма, пострадавших нет. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, также организованы пункты временного размещения. Сообщается, что происходит горение 3 резервуаров с нефтепродуктами.

«Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2500 квадратных метров», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#склад
#пожар
#возгорание
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Глава Ставрополья: блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление
08 октября 2024, 07:24

Фото: iStock/Rawf8

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что блогер Егор Гузенко при задержании оказал сопротивление. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу Егор Гузенко сообщил о своем задержании в Новопавловске. В интернете быстро распространилась информация об убийстве блогера, однако МВД России опровергло эти слухи.

По словам Владимирова, на прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Он отметил, что Гузенко вел себя вызывающе, а при задержании оказал сопротивление.

«Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать», — пояснил губернатор Ставропольского края.

В понедельник Кировский районный суд отправил Гузенко под стражу на два месяца по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия или угроза насилия в отношении представителя власти). Суд также отметил, что Гузенко находится в федеральном розыске по обвинению в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#рф
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На Шри-Ланке крокодил съел 60-летнего мужчину
На Шри-Ланке крокодил съел 60-летнего мужчину, когда тот переходил реку
08 октября 2024, 04:15

Фото: istock / Carl Jani

В округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку.
Мужчина, по информации очевидцев, вместе с друзьями употреблял спиртные напитки в поселке Гамунупура и отправился домой, чтобы принести дополнительную еду для застолья.

По пути через реку на него напал крокодил. Позже местные жители и полиция нашли частично съеденные останки, которые были опознаны как принадлежавшие пострадавшему. Судмедэксперты проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось о других случаях нападения крокодилов на людей, включая случай в Австралии, когда рыбаку удалось отбиться от трехметрового гребнистого крокодила.

Напомним, в малайзийском штате Сабах был подстрелен четырехметровый крокодил, который утащил человека в воду. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел на берегу реки, где мужчина занимался рыбалкой. Свидетели нападения рассказали, что длина рептилии составляла около 4,5 метра.

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