Спасатели на руднике «Пионер» пробурили до застрявших шахтёров скважину 53 метра

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Сотрудники МЧС на месте завала на руднике «Пионер» в Амурской области пробурили скважину глубиной 53 метра. Специалисты экстренных служб круглосуточно ведут работу по спасению застрявших под землёй горняков.
Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, производится бурение ещё двух разведочных скважин, вывозится грунт, готовятся материалы для установки бетонных водоупорных перемычек. За прошедшую ночь извлечено и вывезено более 160 кубометров осевшего грунта.
Всего на месте работают две буровые установки. Первая скважина пробивается к предполагаемому местонахождению заблокированных шахтёров. Вторая соединит спасателей с горизонтом подземной выработки для оценки обстановки внутри.
Напомним, 18 марта на золоторудном месторождении «Пионер» в Приамурье произошло обрушение горной массы. В результате под землёй оказались заблокированы 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов. Сотрудникам МЧС удалось расчистить выработки, по которым под землю поступает воздух. Ситуация осложняется значительным притоком грунтовых вод.
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Всего на месте работают две буровые установки. Первая скважина пробивается к предполагаемому местонахождению заблокированных шахтёров. Вторая соединит спасателей с горизонтом подземной выработки для оценки обстановки внутри.
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Александр Бойцов