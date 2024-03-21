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Спасатели на руднике «Пионер» пробурили до застрявших шахтёров скважину 53 метра

21 марта 2024, 09:42
Фото: istockphoto/NeilLockhart

Фото: istockphoto/NeilLockhart

Сотрудники МЧС на месте завала на руднике «Пионер» в Амурской области пробурили скважину глубиной 53 метра. Специалисты экстренных служб круглосуточно ведут работу по спасению застрявших под землёй горняков.
Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, производится бурение ещё двух разведочных скважин, вывозится грунт, готовятся материалы для установки бетонных водоупорных перемычек. За прошедшую ночь извлечено и вывезено более 160 кубометров осевшего грунта.

Всего на месте работают две буровые установки. Первая скважина пробивается к предполагаемому местонахождению заблокированных шахтёров. Вторая соединит спасателей с горизонтом подземной выработки для оценки обстановки внутри.


Напомним, 18 марта на золоторудном месторождении «Пионер» в Приамурье произошло обрушение горной массы. В результате под землёй оказались заблокированы 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов. Сотрудникам МЧС удалось расчистить выработки, по которым под землю поступает воздух. Ситуация осложняется значительным притоком грунтовых вод.

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Мужчина, попавшийся на ограблении АЗС в Чехове, обвинил в своём преступлении мошенников
21 марта 2024, 09:18

Фото: iStock/Diy1

Подмосковные полицейские задержали 47-летнего уроженца Калмыкии, подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Вечером злоумышленник в скрывающей лицо балаклаве ворвался в помещение АЗС на Товарной улице, бросил в центр торгового зала зажжённую многозарядную петарду и, угрожая кассирше пистолетом, забрал из кассы свыше 85 тысяч рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.
Грабителя задержали по горячим следам на Вокзальной улице. При нём нашли похищенные деньги и пневматический пистолет. Кроме того, был обнаружен прикреплённый к телу мобильный телефон и наушники: через гаджеты задержанный вёл онлайн-трансляцию своих действий в одном из мессенджеров.

Выяснилось, что мужчина раньше работал на ограбленной АЗС. Он рассказал, что ему позвонили и сообщили, что на его имя взят большой кредит, погасить которой он сможет, только если нападёт на заправку.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».

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#разбой
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#полиция
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В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
21 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/dk_photos

Два многоэтажных дома и «Белгород Арена» повреждены во время утреннего обстрела ВСУ Белгорода. Такие данные приводит Shot.
По данным Baza, пострадали по меньшей мере пять человек. Все они получили осколочные ранения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Белгородской областью системы противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных с украинской стороны. Накануне Вооруженные силы Украины также обстреляли Белгород — один человек погиб, еще один пострадал.

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#вс рф
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УФСБ: двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма
21 марта 2024, 08:56

Фото: iStock/Thomasaf

В Мариуполе задержаны два местных жителя, которые подозреваются в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает УФСБ России по ДНР.
«В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что публикации касались и оправдания теракта на Крымском мосту в 2023 году.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

УФСБ устанавливает пользователей соцсетей, которые причастны к публичному оправданию терроризма.

Накануне также стало известно, что силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации.

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#уголовное дело
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#пво
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В Уфе бульдозер ночью снёс частный дом, в котором спали двое детей
20 марта 2024, 22:55

Фото: iStock/gabort71

В Уфе бульдозер посреди ночи разрушил частный дом. В этот момент там спали маленькие дети, однако их успели спасти. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, в снесённом дуплексе проживала женщина с двумя детьми 11 месяцев и 7 лет. Она ушла в магазин, а дети остались с отцом. В какой-то момент мужчина позвонил и сообщил, что рабочие на бульдозере начали сносить её дом. К ее приходу соседская часть дома уже была полностью разрушена, однако её сторону снести не успели. При этом отец успел вытащить детей из полуразрушенного дуплекса.

Девушка рассказала, что в 2023 году соседи продали свою часть дома местному предпринимателю Виталию Лунёву. Он также пытался выкупить и часть женщины за смешную сумму денег. Та отказалась.

Девушка написала заявлению в полицию, так как опасается, что дом опять попытаются снести. Сам же бизнесмен утверждает, что дом не сносил, просто провели демонтаж.

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Инвалида-колясочника приковали цепью к дереву в Кисловодске
СК возбудил дело из-за колясочника, прикованного цепью к дереву в Кисловодске
20 марта 2024, 20:47

Фото: Фотобанк Московской области

Прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц Кисловодска.
В ходе мониторинга одного из федеральных телеканалов управлением СК РФ по Ставропольскому краю было обнаружено, что в Кисловодске прохожие заметили инвалида-колясочника, прикованного к дереву.

По указу руководителя СУСК РФ по региону Игоря Иванова было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

В настоящее время следователи выясняют все причины произошедшего. Руководитель следственного управления лично следит за ходом и результатами расследования, уточнили в пресс-службе ведомства.

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#ск рф
#инвалиды
#преступление
#уголовное дело
#ставропольский край
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Младенцев, чьи тела нашли в Москве, могли выкинуть в канализацию
Младенцев в Новой Москве могли выкинуть в канализацию
20 марта 2024, 19:43

Фото: iStock/terex

Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
Ранее СК РФ и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции, на которой проводятся ремонтные работы, были обнаружены тела двух младенцев. По факту обнаружения тел было возбуждено два дело по статье Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности.

Было установлено, что оба тела женского пола. У одной из девочек была обнаружена рана в теменной области головы.

В настоящее время Следственный комитет ведёт работу по выяснению личности матери.

Собеседник агенства не исключил, что дети могли родиться уже мёртвыми, после чего мать выкинула их в канализацию.

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#смерть
#ск рф
#уголовное дело
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Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней
20 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, который обвиняется в надругательстве над несовершеннолетней знакомой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Согласно судебному постановлению, преступника заключили под стражу на 2 месяца, до 19 мая текущего года. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям (Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней) и (Изнасилование несовершеннолетней).

По данным СК РФ, причастность злоумышленника была доказана показаниями жертвы, опознаниями и проведенными очными ставками.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске задержали сатаниста, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. При этом мужчина регулярно совершал нападения на людей.

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#мужчина
#ск рф
#изнасилование
#жертвы
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Подросток ударил ножом в живот одноклассника в Подмосковье
20 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Раменское Московской области ученик восьмого класса ударил одноклассника ножом в живот. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Установлено, что вечером 19 марта 2024 года возле здания школы 14-летний подросток в ходе ссоры нанес своему однокласснику складным ножом один удар в правый бок», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован. В настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По предварительным данным нападавший мальчик воспитывается в благополучной семье. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Приамурье пробурят вторую скважину к заваленным в шахте горнякам
20 марта 2024, 17:50

Фото: iStock/Adam88xx

В руднике «Пионер» в Амурской области пробурят вторую скважину к оказавшимся под завалами горнякам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Он пояснил, что вторая разведывательная шахта позволит спасателям связаться с горизонтом шахты, который расположен ближе. Это, в свою очередь, поможет точнее определить обстановку внутри.

Орлов подчеркнул, что в скважины будут опущены специальные камеры, которые были привезены из Новокузнецка.

Отметим, что спасатели уже вторые сутки не могут установить связь с горняками. Вечером в понедельник, 18 марта, на руднике «Пионер» произошёл обвал. Под завалами оказались 13 горняков. В настоящее время в Амурской области введён режим ЧС. О бурении первой скважины Орлов сообщил утром, 20 марта.

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#шахты
#спасатели
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