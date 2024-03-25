МЧС опубликовало список с именами 68 опознанных погибших в «Крокусе»

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МЧС РФ обнародовало список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Перечень актуален на 22:00 24 марта 2024 года. По результатам первых судебно-медицинских исследований, в списке значатся 68 человек, тела которых были опознаны. В ведомстве добавили, что список будет дополняться. Перечень погибших опубликован на сайте МЧС России.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, также 182 человека пострадали.
Террористы отправлены под стражу до 22 мая.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, также 182 человека пострадали.
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Алина Юрчак