МЧС: В Челябинской области горит кровля фабрики площадью 3,6 тысяч «квадратов»

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Крупный пожар начался в Челябинской области недалеко от поселка Батуринский — там полыхает кровля мебельной фабрики. В настоящий момент площадь пожара составляет 3600 квадратных метров, сообщает МЧС России в своём официальном Telegram-канале
На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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