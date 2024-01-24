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МЧС: В Челябинской области горит кровля фабрики площадью 3,6 тысяч «квадратов»

24 января 2024, 05:12
Фото: iStock/Distortion_Media

Фото: iStock/Distortion_Media

Крупный пожар начался в Челябинской области недалеко от поселка Батуринский — там полыхает кровля мебельной фабрики. В настоящий момент площадь пожара составляет 3600 квадратных метров, сообщает МЧС России в своём официальном Telegram-канале




На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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#челябинск
#пожар
#фабрика
#мчс
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Волк, загрызший россиянку в Курганской области, мог быть заражен «зомби-вирусом»
24 января 2024, 05:29

Фото: iStock/hkuchera

Волк, напавший на четырех человек и убивший женщину в районе курорта «Озеро Медвежье» в Курганской области, возможно, был носителем так называемого «зомби-вируса». Об этом пишет газета «Известия».
По словам очевидцев, хищник вел себя странно и имел стеклянные глаза. Некоторые из местных жителей предполагают, что вирус мог быть передан от заболевших им ранее диких косуль, мигрирующих через Курганскую область.

«Зомби-вирус» впервые был выявлен у оленей в американском штате Колорадо. Учёные выявили, что у больных им животных
поражается головной мозг, поведение становится неадекватным. Кроме того,в результате поражения вирусом у них снижается вес, нарушается координация и исчезает страх перед людьми, что приводит к летальному исходу.

Напомним, что 23 января в Петуховском муниципальном округе Курганской области волк зашел в поселок Курорт Озеро Медвежье и напал на четырех человек. Об этом сообщил глава округа Антон Волков в своём Telegram-канале. Хищник растерзал женщину и ранил еще троих человек, пострадавших госпитализировали с укусами. В итое волка ликвидировали, территорию поселка патрулируют сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#курганская область
#волк
#нападение
#женщины
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Нью-йоркский полицейский убил подозреваемого, швырнув в него кулером
NYP: Сержанта полиции Нью-Йорка обвинили в убийстве подозреваемого кулером
24 января 2024, 04:27

Фото: iStock/Johnrob

Во вторник сержанту полиции Нью-Йорка Эрику Дюрану было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени подозреваемого в употреблении наркотиков, который разбился на скутере, когда догонявший его Дюран бросил в преступника кулером. Об этом пишет издание The New York Post.
В августе 2023 года 36-летний Дюран проводил операцию по задержанию на Акведук-авеню, когда подозреваемый — его тёзка Эрик Дюпри — угнал мотороллер и бежал, сообщил офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, который занимается обвинением.

После этого сержант Дюран схватил находившийся неподалеку кулер, и швырнул его в убегающего подозреваемого, попав ему в голову и лишив равновесия. Дюпри врезался в дерево, прежде чем его выбросило со скутера, и ударился головой о бордюр, скончавшись позднее «от удара тупым предметом».

После этого Эрик Дюран был отстранен от работы в полиции Нью-Йорка, а позже переведен на другую работу. Он был освобожден под залог в размере 150 000 долларов после предъявления ему обвинения в уголовном суде Бронкса.

«Это обвинительное заключение посылает четкий сигнал обществу и каждому сотруднику правоохранительных органов штата — в современном Нью-Йорке улицы принадлежат преступникам», — сказал после слушания Джон Д'Алессандро, один из адвокатов Дюрана.

Сам сержант ожидаемо также не признал себя виновным по предъявленному обвинению, которое потенциально влечет за собой максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения. Он должен снова предстать перед судьей 18 апреля 2024 года.

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#суд
#убийство
#полицейские
#нью-йорк
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Режим ЧС введëн в Южно-Сахалинске из-за метели
24 января 2024, 03:28

Фото: iStock/Philip_Rozenski

В Южно-Сахалинске из-за обрушившейся на столицу Сахалина метели ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на оперативный штаб.




По информации Telegram-канала SHOT, в местном аэропорту уже задержаны на вылет и прилëт 28 рейсов. Движение на ряде дорог полностью закрыто, видимость на трассах нулевая, автомобили во дворах засыпает снегом по уровень крыши. Движение общественного транспорта в городе также отменено.

«Проезд на магистральных улицах будет поддерживаться для проезда спецтехники, работы магазинов и аварийных служб», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Южно-Сахалинска.

Для проезда пожарных машин, ​автомобилей «скорой помощи» и транспорта энергетиков, восстанавливающих повреждённые непогодой линии электропередач, будет (в случае необходимости) привлечена спецтехника МЧС.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал руководителей предприятий всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальщиков обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог.

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#метель
#погода
#чс
#снегопад
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Readovka: В столице Монголии взорвался огромный газовоз
24 января 2024, 00:07

Фото: iStock/Leonid_Ikan

В столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка «Дунжингарав» взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает Telegram-канал Readovka.




После взрыва загорелись несколько зданий и стоящих неподалёку машин, однако сейчас пожарным удалось почти полностью сбить огонь.

Монгольские издания при этом пишут о двадцати четырёх погибших. Официально эта информация не подтверждена.

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#взрыв
#газ
#погибшие
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В Люберцах произошла драка со стрельбой
23 января 2024, 22:52

Фото: iStock/A_N

Жители подмосковных Люберец устроили драку, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы», - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в настоящее время выясняются личности участников драки со стрельбой, а также ведутся их поиски для привлечения к ответственности в соответствии с законом РФ.

Ранее также сообщалось, что на свадьбе в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу, а одна из пуль случайно попала в семилетнюю девочку. Ребенок получил огнестрельное ранение плеча.

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#интернет
#конфликт
#поиски
#рф
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В центре Москвы при пожаре в квартире погиб мужчина
23 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В центре Москвы при пожаре в квартире многоэтажного дома погиб мужчина. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома в Протопоповском переулке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1964 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также проводится проверка по факту смерти человека при пожаре. Ее ход контролирует Мещанская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что а Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики. Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

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#пожар
#конфликт
#прокуратура
#мужчина
#дома
#сын
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Очевидец землетрясения в Казахстане: «Дом трясло из стороны в сторону»
23 января 2024, 20:08

Фото: istockphoto.com/SteveCollender

Житель Жетысуского района Алма-Аты в Казахстане Даурен Абилов (имя изменено по его просьбе) рассказал, какой силы было землетрясение, произошедшее в ночь на 23 января.
«Землетрясение началось около полуночи по местному времени. Толчки были сильными — по ощущениям дом трясло из стороны в сторону», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» мужчина.

В конечном итоге, по его словам, жители с вещами эвакуировались на улицу из зданий.

Ранее жительница Алма-Аты Мадина делилась, как пережила землетрясение. По её словам, она всю ночь пробыла в машине. Она также говорила, что что некоторым людям пришлось простоять на улице.

В ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.

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#дом
#ночь
#землетрясение
#казахстан
#происшествие
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Жительница Алма-Аты Мадина заявила об ужасном шоке во время землетрясения
«Газета.ru»: Жительница Алма-Аты Мадина рассказала о пережитом землетрясения
23 января 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/Petrovich9

Жительница Алма-Аты Мадина поделилась, как пережила землетрясение.
По её словам, она всю ночь пробыла в машине.

«У меня ужасный шок был в тот момент. Сначала я подумала, что это мне так чудится, потом люстры начало трясти. Я пошла будить родителей, а после мы с семьёй начали молиться всем святым. Толчки продолжались, по-моему, около 10 минут всего лишь, но было ощущение, как будто целый час. У меня уже все плохие мысли в голову полезли, стала вспоминать Турцию, Японию. Потом нам сестра позвонила из другого дома, сказала быстро на улицу выбегать. Как попало оделись. Я успела только схватить кошелек с документами. Думала, полчаса постоим и обратно вернемся. А смотрю, в чате пишут, что второй толчок был. Потом сказали, еще будет афтершок. Слава богу, у нас есть машина, мы в ней сидели всю ночь», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мадина.

Она добавила, что некоторым людям пришлось простоять на улице.

Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.

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#ночь
#жители
#дома
#землетрясение
#машина
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Гладков: Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области
23 января 2024, 18:20

Фото: iStock/NatureNow

Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области, об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом», — прокомментировал ситуацию Гладков.

По словам губернатора, в результате взрыва никто не пострадал.

При этом, в доме, в который угодил беспилотный летательный аппарат, взрывной волной выбило окна. Также пострадали стены и линия электроснабжения.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Напомним, 22 января дрон-камикадзе нанёс удар по белгородскому селу Репьяховка. В результате взрыва пострадал мирный житель.

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#жилой всу
#бпла
#белгород
#вячеслав гладков
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