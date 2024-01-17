В сеть попали шокирующие кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах

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В сети появилось видео момента взрыва на полимерном заводе «Авангард» в городе Шахты, кадры публикует Telegram-канал Don Mash.
17 января в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв на полимерном заводе «Авангард». В результате взрыва на предприятии разгорелся пожар, который удалось локализовать на площади в 360 квадратных метров.
Как сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, на место происшествия прибыл глава Администрации. Близлежащие жилые постройки не получили никаких повреждений, пострадало только здание самого завода.
По информации Don Mash, пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.
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Как сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, на место происшествия прибыл глава Администрации. Близлежащие жилые постройки не получили никаких повреждений, пострадало только здание самого завода.
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Евгения Парфентьева